Nach heftigen Schneefällen ist die A3 wieder frei. Und auch auf anderen Autobahnen in der Region entspannt sich die Lage in der Nacht.

Wiesbaden/Raunheim (dpa) – Der von heftigem Schneefall verursachte und rund 30 Kilometer lange Stau auf der Autobahn 3 in Hessen hat sich aufgelöst. «Auf unserem Problemstück ist alles weggeräumt», sagte eine Sprecherin der Polizeiautobahnstation Wiesbaden am Abend. Auf der A3 würden keine Lastwagen mehr stehen.

Der Stau hatte sich zwischen Raunheim und Idstein gebildet und war zwischenzeitlich 30 Kilometer lang. Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden gab es am Dienstag witterungsbedingt starke Behinderungen. In der Nacht meldete die Autobahnpolizei zunächst keine Staus mehr.

