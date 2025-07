22-Jähriger stirbt bei Electric Love Festival in Salzburg

Bei dem Event am Salzburgring muss der Sicherheitsdienst wegen eines aggressiven Deutschen einschreiten. Der junge Besucher verliert das Bewusstsein und stirbt. Die Polizei ermittelt.

Salzburg (dpa) – Beim Electric Love Festival in Österreich ist ein Deutscher ums Leben gekommen. Da er sich aggressiv verhalten habe, habe das Security-Personal des Musikfestivals am Salzburgring einschreiten müssen, berichtete die Polizei. Währenddessen habe der 22-Jährige aus bisher unbekannter Ursache das Bewusstsein verloren. Trotz Erster Hilfe und Notarzt-Einsatz sei der junge Mann noch am Einsatzort gestorben. Das Landeskriminalamt Salzburg hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen.