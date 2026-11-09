Ein Zufall führte die Polizei zu dem Haus in Brandenburg, in dem Lisa tot gefunden wurde. Nun wurden erste Informationen über den mutmaßlichen Mörder bekannt.

Berlin (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn gibt es erste Informationen zum mutmaßlichen Täter. Es soll sich nach dpa-Informationen um einen 22-jährigen Mann handeln. Er liegt weiterhin in kritischem Zustand im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter wurde mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung am Sonntagmittag in dem Haus in Bad Freienwalde gefunden, in dem Polizisten das tote Mädchen entdeckt hatten. Er soll versucht haben, sich zu töten, als Polizisten das Haus kontrollierten. Wie, wo und wann Lisa starb, war zunächst nicht bekannt. Am Vormittag sollte ihre Leiche obduziert werden.

Weiter offene Fragen

Der junge Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll das leerstehende Haus in Bad Freienwalde an der Grenze zu Polen gekannt haben. Das berichten «Welt» und «Bild». Die Eltern einer früheren Freundin sollen in der Nähe wohnen.

Die zuständige Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt weiterhin intensiv die Umstände und Hintergründe der grausamen Tat. Weitere Fragen sind noch offen. Kannte der Täter sein Opfer? Auf welchem Weg entführte er sie? Nach Medienberichten soll er in der Nachbarschaft in Marzahn wohnen.

Der Sender RTL berichtete, die Familie des Mädchens habe von einem Transporter gesprochen, der Lisa verfolgt habe. Auch vor dem Haus in Brandenburg soll ein Auto auffällig geparkt haben.

Möglicherweise brachte der Täter Lisa durch ein Waldstück von der Rückseite her zu dem Haus. Das Haus steht am Rand eines kleinen Wäldchens. Noch am Sonntagabend leuchtete die Polizei dort einen Weg aus und suchte nach Spuren. Auch Hunde wurden eingesetzt. Von gefundenen Reifenspuren war vor Ort die Rede.

Haus wird von Polizei bewacht

Ansonsten herrscht im Ortsteil Altglietzen am Tag nach der furchtbaren Entdeckung weitgehende Ruhe. Das Haus war weiterhin mit Flatterband der Polizei abgesperrt und von mehreren Polizisten bewacht. Auch ein Transporter der Kriminalpolizei stand noch in der Nähe. Von einem möglichen Fahrzeug des Täters war nichts zu sehen.

Bei neblig-kaltem Novemberwetter waren kaum Menschen auf der Straße anzutreffen. Zwei Passanten wollten nichts zu den Ereignissen sagen - sie wüssten nichts, hieß es nur.

Rosen und Grabkerzen am Wohnort

Am Wohnort des Mädchens ist unterdessen Trauer und Wut zu spüren. Weiße Rosen und rote Kerzen stehen auf dem Weg vor dem großen Plattenbau am östlichen Stadtrand Berlins. Auf einer Kerze ist ein Schriftzug zu lesen: «R.I.P. Lisa» (Ruhe in Frieden).

Nachbarn der entführten und getöteten 13-jährigen Schülerin haben diesen kleinen Gedenkort vor einem Stromkasten eingerichtet. Viele sind erschüttert, seit am Sonntagnachmittag klar wurde, dass das seit Dienstag vermisste Mädchen tot ist und der mutmaßliche Mörder schwer verletzt gefunden wurde.

Sie seien wütend und traurig, sagen zwei Frauen - eine Mutter und ihre erwachsene Tochter - am Vormittag in der Golliner Straße im Stadtteil Marzahn. Daher hätten sie weiße Rosen und Kerzen mitgebracht. Eine Enkelin sei vier Jahre mit Lisa zusammen in eine Kita gegangen, sagt die ältere der beiden Frauen. «Es ist erschreckend, dass es solche Menschen auf der Welt gibt, dafür haben wir gar keine Worte.»

«Reiner Zufall» führte Polizei zum Haus

Die 13-Jährige hatte die Wohnung ihrer Familie am Dienstag gegen 7.15 Uhr verlassen, um von einer Haltestelle in der Nähe zu ihrer Schule zu fahren. Dort kam sie jedoch nicht an. Nach einem Medienbericht soll ihr Handy wenige Minuten nach ihrem Aufbruch abgeschaltet worden sein.

Am selben Tag veröffentlichte die Polizei eine Suchmeldung. Am Freitag begann die Mordkommission mit einer großangelegten Suche mit Hunderten Beamten in der Umgebung des Wohnortes. Auch Spürhunde, ein Hubschrauber und eine Unterwasserdrohne wurden eingesetzt. Ergebnisse gab es nicht.

«Es hat letztlich kein Hinweis an den Ort in Brandenburg geführt. Das war reiner Zufall, dass durch den Hausfriedensbruch das ans Tageslicht getreten ist», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntagabend. Nach einem Zeitungsbericht hatte der Hausbesitzer einen Besichtigungstermin vereinbart und dabei eine aufgebrochene Tür festgestellt.

Entführte und verschwundene Kinder und Jugendliche

Der Fall erinnert an andere Entführungen und verschwundene Kinder oder Jugendliche in Berlin. 2006 wurde Georgine K. in Moabit auf dem Rückweg von der Schule von einem Nachbarn in einen Keller gelockt und ermordet. Erst 2016 kam die Polizei auf die Spur des Täters, der dann verurteilt wurde. 2015 wurden die beiden Jungen Elias (6) und Mohammed (4) entführt und in Brandenburg getötet. Ein 32-jähriger Mann aus Brandenburg gestand beide Taten. 2019 verschwand die 15-jährige Rebecca und wurde bis heute nicht gefunden. Umfangreiche Suchaktionen in Brandenburg blieben ohne Erfolg.

Schule unter Schock

Schockiert reagierten auch die Mitschüler von Lisa. Das schulische Krisenteam sei bereits am frühen Sonntagabend aktiviert worden, berichtete ein Sprecher der Senatsschulverwaltung. Schulpsychologen waren seit Montagmorgen an der betroffenen Schule im Einsatz. Die Lehrer stimmten sich vor Unterrichtsbeginn ab.

«Den Schülerinnen und Schülern wurde heute in der Schule Raum gegeben, über das erschütternde Geschehen zu sprechen, Fragen zu stellen und gemeinsam der verstorbenen Mitschülerin zu gedenken», hieß es. Die Klasse von Lisa und die ganze Schule wollten einen Ort für Gedenken und Trauer einrichten.