Zwei Männer und ein Teenager brechen mit einem Fischerboot in Alaska zu einer Tour auf. Als sie nicht wie geplant zurückkehren, beginnt die Suche. Nicht alle können gerettet werden.

Juneau (dpa) – Nach tagelanger Suche nach Vermissten auf einem Fischerboot haben Einsatzkräfte in Alaska einen 15-Jährigen lebend aus dem Wasser im Beringmeer gerettet. Der Jugendliche sei stark unterkühlt und auf dem gekenterten Boot sitzend aufgefunden worden, schrieb die örtliche Küstenwache. Zwei weitere Bootsinsassen Mitte 30 hätten nur noch tot geborgen werden können.

Die Gruppe sei am Freitag aufgebrochen. Die Küstenwache sei informiert worden, nachdem die zwei Männer und der Teenager nicht wie geplant am Sonntag zurückgekehrt seien. Die Suche habe wegen schwieriger Wetterbedingungen erst am Montag beginnen können.

Laut der «New York Times» sind die beiden Toten ein Bruder und ein Cousin des Überlebenden. Eine Flugzeugbesatzung der Küstenwache entdeckte den 15-Jährigen demnach am Montagmittag. Die Einsatzkräfte hätten ein Rettungsfloß und Überlebensausrüstung abgeworfen und die Stelle mit Leuchtsignalen markiert. Ein Schiff in der Nähe nahm den Jugendlichen anschließend auf.