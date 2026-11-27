In Bergheim bei Köln hat die Polizei in einer ehemaligen Schule die Leiche eines 38-Jährigen gefunden. Mittlerweile wurde Haftbefehl gegen einen 15-Jähriger erlassen. Er bestreitet die Tat.

Bergheim (dpa) - Nach dem Fund einer Leiche in einer leerstehenden Schule westlich von Köln hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen - er ist erst 15 Jahre alt. Die Festnahme des Jugendlichen sei bereits am Donnerstagabend erfolgt, hieß es in einer Mitteilung.

Bei dem Opfer handle es sich um einen 38 Jahre alten Wohnungslosen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der 15-Jährige soll ihm, so der Vorwurf, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus «bislang ungeklärtem Anlass» tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Der Jugendliche bestreite die Tat allerdings.

Der 38-Jährige habe sich offenbar seit einiger Zeit in dem leerstehenden ehemaligen Schulgebäude in Bergheim-Niederaußem aufgehalten, um dort zu übernachten, so die Staatsanwaltschaft. Der 15-Jährige sei «gelegentlich» dort gewesen. Der Deutsche soll den 38-Jährigen gekannt haben. Die Leiche war am Donnerstagnachmittag entdeckt worden.

Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag

Am Freitag erließ das Amtsgericht Bergheim nach Angaben der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Mittlerweile befinde sich der 15-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm sei ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt worden.

«Mit Blick auf das jugendliche Alter und dem daraus resultierenden besonderen Schutz seiner Persönlichkeitsrechte können weitere Informationen zur Person und insbesondere zum Vorleben des Beschuldigten nicht erteilt werden», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.