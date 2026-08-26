Bei einem Feuer in einer Säuglingsstation in Pakistans Hauptstadt Islamabad sterben mindestens 14 Neugeborene. Immer wieder kommt es in dem südasiatischen Land zu Katastrophen.

Islamabad (dpa) - Bei einem Feuer in einer Säuglingsstation in Pakistans Hauptstadt Islamabad sind mindestens 14 Babys gestorben. Ursache sei die Fehlfunktion einer Klimaanlage in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) gewesen, teilten örtliche Rettungskräfte der Deutschen Presse-Agentur mit.

Lediglich eines der Neugeborenen der Station sei gerettet worden, hieß es weiter. Das Feuer sei nun unter Kontrolle. Regierungsmitglieder sprachen von 14 Toten. Das Krankenhaus und Rettungskräfte sprachen von 15 Todesopfern. Die Säuglingsstation ist Teil der gynäkologischen Klinik des Pakistan Institute of Medical Sciences (Pims), einem staatlichen Krankenhaus.

Niedrige Standards in staatlichen Krankenhäusern

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif sprach den Angehörigen in einer Stellungnahme auf X sein Beileid aus. Er wies die Behörden an, unverzügliche Ermittlungen einzuleiten.

Fernsehbilder des Senders Geo News zeigten Rauchbildung und Arbeiten der Feuerwehrkräfte vor Ort. Gesundheitsminister Mustafa Kamal sagte dem Sender, das Feuer habe sich nach einer Explosion schnell ausgebreitet.

Staatliche Krankenhäuser sind wegen niedrigerer Standards in Pakistan unbeliebt. Wer es sich leisten kann, sucht für eine bessere Versorgung Privatkliniken auf. Laxe Sicherheitsbedingungen führen in dem südasiatischen Land immer wieder zu Tragödien. Im Januar waren bei einer verheerenden Feuerkatastrophe in einem Einkaufszentrum in der Hafenstadt Karachi 60 Menschen ums Leben gekommen.