Erst seit seinem 97. Lebensjahr nimmt er regelmäßig an Wettbewerben teil. Nun hat Sawang Janpram einen Weltrekord im Diskuswerfen aufgestellt - in seiner Altersklasse. Was ist sein Erfolgsrezept?

Daegu (dpa) – Mit 106 Jahren hat der Thailänder Sawang Janpram bei den World Masters Athletics Championships im südkoreanischen Daegu einen Weltrekord im Diskuswurf aufgestellt – in seiner Altersklasse. Der älteste Teilnehmer der Wettkämpfe warf die ein Kilogramm schwere Scheibe 7,59 Meter weit und gewann damit die Goldmedaille in der Altersklasse ab 105 Jahren. Das waren neun Zentimeter weiter als der bisherige Rekord.

«Ich bin sehr glücklich, den Wettkampf beendet zu haben, und habe das Gefühl, etwas geschafft zu haben», sagte er Südkoreas amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap.

Tatsächlich war ihm die Goldmedaille schon zuvor sicher, nur eine Disqualifikation hätte ihn stoppen können. Denn Janpram trat als einziger Athlet in seiner Altersklasse an. «Dennoch ging er den Wettkampf von Anfang bis Ende mit großer Ernsthaftigkeit an», schrieb Yonhap. Seine 74-jährige Tochter Siripan unterstützte ihn als Trainerin bei dem Wettkampf.

Der Senior trat mit einer braun gespiegelten Sonnenbrille und einem lockeren Trainingsanzug an. Die Bedingungen des Wettbewerbs waren keineswegs einfach, denn die Außentemperaturen in Daegu erreichten 33 Grad Celsius. Doch die Hitze schien ihn kaum zu beeinträchtigen. «Es war ein bisschen heiß, aber es geht», sagte er nach dem Wettbewerb.

Sawang Janpram ist ein im wortwörtlichen Sinne Spätberufener. Erst mit 80 Jahren hat er ernsthaft mit dem Sport begonnen, als er mitansehen musste, wie ein enger Freund seine Gesundheit verlor und bettlägrig wurde. «Da dachte ich: So soll es mir nicht ergehen», zitiert Yonhap den Athleten. Seit seinem 97. Lebensjahr hat er an verschiedenen Leichtathletikwettkämpfen teilgenommen, wobei er dutzende Medaillen gewann.

Sein Erfolgsgeheimnis beruht laut eigenen Angaben auf gesunder Ernährung, regelmäßigen Routinen und Sport. Neben seinen Übungen im Diskus- und Speerwurf sowie Kugelstoßen geht er an fünf Tagen in der Woche spazieren oder joggt. Am Morgen isst er laut seiner Tochter für gewöhnlich zwei gekochte Eier und eine Banane, zum Mittag- und Abendessen Reis und viel Fisch und Gemüse.

Am Samstag möchte Janpram übrigens noch einmal bei den Wettkämpfen in Daegu antreten, diesmal im Speerwurf. Sein Ziel: «Ich werde mein Bestes geben, um noch eine Goldmedaille zu gewinnen». Dass ihm das gelingen wird, ist ziemlich wahrscheinlich: Auch in dieser Disziplin wird er als einziger seiner Altersklasse antreten.