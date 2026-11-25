Für viele Amerikaner gehört der Umzug mit Riesenballons durch Manhattan genauso zum Feiertag wie Truthahn auf den Fest-Tisch. Jetzt wird die Parade 100 Jahre alt - und feiert extra-riesig.

New York (dpa) – Haushohe Riesenballons, Hunderte Tänzer und Hunderttausende Zuschauer: Die traditionelle Thanksgiving-Parade in New York, die spektakuläre Werbeaktion einer großen Kaufhauskette, ist jedes Jahr ein gigantisches Spektakel – und findet am Donnerstag (26. November) zum 100. Mal statt. 10 kuriose Fakten zum 100. Geburtstag der Parade:

1. Eigentlich ist die erste Parade schon 103 Jahre her

Im Jahr 1924 liefen erstmals Angestellte des Kaufhauses Macy's verkleidet durch den New Yorker Central Park. Auch Tiere aus dem Zoo des Parks waren dabei. Gefeiert wurde – wie heute – das Erntedankfest Thanksgiving, aber auch schon mit einem Blick auf Weihnachten. Die Parade zog bis zu dem Kaufhaus an der 34th Street in Manhattan.

Weil die Parade während des Zweiten Weltkriegs dreimal nicht stattfinden konnte – 1942, 1943 und 1944 – feiert das Kaufhaus, das inzwischen zu einer großen Kette gehört, das 100. Jubiläum in diesem Jahr. Während der Corona-Pandemie fand die Parade 2020 einmal nur als TV-Produktion statt. Den Titel «Macy's Thanksgiving Day Parade» hat das Spektakel offiziell seit 1934.

2. So richtig los ging es mit einem Deutsch-Amerikaner

1927 bekam die Parade erstmals das, was heute längst zu ihrem Erkennungsmerkmal geworden ist: einen Riesenballon. Der allererste Ballon stellte die Cartoonfigur Felix the Cat dar – entworfen und gebaut wurde er vom deutsch-amerikanischen Puppenspieler Tony Sarg. Sarg sei ein «Superstar-Puppenspieler und Illustrator» gewesen, der dann bei dem Thanksgiving-Spektakel eine «ausgiebige Paraden-Karriere» bis Anfang der 1940er Jahre gehabt habe, heißt es von Macy's.

Sarg arbeitete mit Gummi-Fabriken zusammen, um die Ballons herzustellen, und drehte Marionetten auf den Kopf, um sie durch die Straßen von Manhattan zu transportieren.

3. Wie kam Tony Sarg zur Thanksgiving-Parade?

Geboren wurde Sarg 1880 im mittelamerikanischen Guatemala als Sohn des deutschen Konsuls. Später zog die Familie nach Deutschland zurück, wo Sarg Anfang des 20. Jahrhunderts eine amerikanische Touristin kennenlernte. Die beiden heirateten und lebten erst in England und schließlich in den USA. Das Puppenspielen war das Hobby von Sarg gewesen, bevor er es mit Riesen-Erfolg zu seinem Beruf machte. Die Veranstalter der Parade ehren Sarg in diesem Jubiläumsjahr mit einem speziellen Festwagen.

4. Vor- und Nachteile von Helium

Dank Helium konnten die Riesenballons 1928 erstmals richtig hoch über den Straßen von Manhattan fliegen – und wurden danach sogar in den Himmel steigen gelassen. An den Ballons waren Anhänger befestigt – wer einen von ihnen später irgendwo fand, konnte diesen gegen Geld eintauschen.

Das ist lange vorbei – auch aus Sicherheitsgründen. Seit 1933 wird das Helium nach der Parade aus den Ballons wieder herausgelassen und sie werden bis zum nächsten Thanksgiving gelagert. Später mussten die Veranstalter wegen Helium-Knappheit mehrfach improvisieren und weniger Ballons auf die Parade mitnehmen oder 1958 einmal sogar nur mit Luft und Kränen arbeiten.

5. Vergnügen für das ganze Land – und die Welt

Anfangs konnten nur Menschen vor Ort das Spektakel bestaunen, aber das änderte sich schnell. 1932 gab es die erste Radioübertragung, 1947 die erste landesweite TV-Übertragung. Inzwischen kann die Parade digital aus aller Welt verfolgt werden, viele Millionen Menschen schalten ein. Speziell in den USA gehört die Parade – ob live oder im Fernsehen – als Tradition fest zum Feiertag dazu.

6. Musik, Musik, Musik

1933 fuhren erstmals spezielle Musikwagen mit der Parade mit, die den Ballons Sound-Effekte verliehen. Rund 20 Jahre später zogen die ersten Marschkapellen mit, die bis heute aus dem ganzen Land dafür anreisen. Seit 1958 schwingt auch die berühmte Tanzgruppe The Rockettes bei der Parade ihre Beine in die Höhe.

Heute ist das Spektakel längst Bühne für Superstars. In diesem Jahr sind beispielsweise Queen Latifah, Keke Palmer, Wyclef Jean und Natasha Bedingfield angekündigt.

7. Das Wetter wirbelt immer wieder alles durcheinander

Die Parade ist schon durch Schnee, Regen und Minusgrade hindurchgezogen. Besonders schwierig wird es bei starkem Wind. 1997 durften deshalb die Riesenballons nicht hochsteigen und wurden an Golfwägen befestigt.

8. Die Party beginnt schon am Tag vorher

Irgendwo müssen die haushohen Ballons ja mit Helium befüllt werden – und auch das ist schon Teil des Spektakels. Am Tag vor der Parade werden in den beiden Straßen nördlich und südlich des Naturkundemuseums – bekannt aus dem Film «Nachts im Museum» – am Central Park auf der Upper West Side von Manhattan die Ballonhüllen ausgerollt und dann nach und nach befüllt. Tausende Menschen kommen und staunen – das öffentliche Aufblasen der Ballons am Abend vor der Parade ist eine vor allem bei Kindern in New York beliebte Tradition.

9. 100 Ballons zum 100.

Zum 100. Jubiläum versprechen die Veranstalter 100 Ballons, wenn auch nicht alle davon haushohe Riesenballons. Unter anderem gibt es in diesem Jahr neue Ballons der Comicfigur Bluey und der Comicfigur Hello Kitty. Auch Klassiker wie Spider-Man und Felix the Cat werden wieder aufsteigen.

10. Zahlen, Zahlen, Zahlen

Die Route der Parade führt mehr als drei Kilometer durch die Straßen der Millionenmetropole. Rund 6.500 Tänzer, Fahnenträger, Musiker und Verkleidete nehmen teil, es gibt etwa 30 Festwagen, 30 Clowngruppen und 10 Blaskapellen. Mehr als drei Millionen Zuschauer stehen jährlich am Streckenrand, etwa 50 Millionen Menschen schauen das Spektakel im Fernsehen an.