Eigentlich soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den deutschen Olympia-Kandidaten verkünden. Doch DOSB-Präsident Thomas Weikert kommt ihm mit einer kuriosen Umschlag-Panne zuvor.

Baden-Baden (dpa) – Die Spannung war groß, der Umschlag geöffnet – und das Geheimnis gelüftet, bevor es offiziell verkündet wurde: DOSB-Präsident Thomas Weikert ist bei der Bekanntgabe des deutschen Kandidaten für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 eine Panne unterlaufen.

Als der 64-Jährige den Umschlag mit dem Wahlergebnis öffnete, hielt er ihn so unglücklich in die Kameras, dass die Zuschauer das Ergebnis bereits vor der Verkündung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sehen konnten. Der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung war damit unfreiwillig vorweggenommen.

«Oh, naja, da hat der ein oder andere vielleicht schon was gesehen», kommentierte ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek den Fauxpas und versuchte, humorvoll an Steinmeier zu übergeben. Der nahm es gelassen und machte es kurz: «Wer's jetzt eben nicht gesehen hat, dem sage ich: Sieger ist München.»

Auch Weikert nahm seine Panne nicht allzu ernst: «Gestern bei der Probe haben sie mir den Umschlag noch andersherum gegeben. Es ist aber, glaube ich, auch nicht dramatisch», sagte er.