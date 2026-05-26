Der SC Paderborn kommt aus dem Feiern nicht mehr heraus. Am Tag nach dem Aufstieg geht es im und am Rathaus weiter.

Paderborn (dpa) – Mit mehr als 10.000 Fans hat der SC Paderborn auf dem Rathausplatz seinen Aufstieg in die Bundesliga gefeiert. Am Tag nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg trug sich die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann zunächst ins Goldene Buch der Stadt ein. Einzeln wurden die Spieler bei ihrer Unterschrift gefeiert. Danach setzten sie ihre Party mit den Anhängern fort, die sich bei bestem Wetter versammelt hatten.

Sportchef Sebastian Lange berichtete von einer langen Nacht im Stadion. «Die Party war bis heute früh in der Kabine», sagte er bei Sky. «Da waren gefühlt 500 Mann in der Kabine.» Lange lobte noch einmal Trainer Ralf Kettemann, der erst im vergangenen Sommer beim SCP seinen ersten wirklich großen Trainerjob angetreten hatte. «Er zieht die Jungs in seinen Bann», sagte Lange. «Er ist ein Kumpel-Typ und sehr nahbar. Das hat die Jungs auch durch die Saison getragen.»

Paderborn schaffte es zum dritten Mal nach 2014 und 2019 in die höchste deutsche Fußball-Spielklasse. Damals stiegen die Ostwestfalen nach einem Jahr jeweils direkt wieder ab.