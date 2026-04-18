Paderborn verdrängt zumindest bis Sonntag Schalke 04 von Rang eins in der 2. Liga und kann weiter vom Aufstieg träumen. Für Hannover 96 gibt es einen kleinen Rückschlag.

Hannover (dpa) – Der SC Paderborn hat vorerst Platz eins der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Durch das 1:1 (1:0) im Topspiel bei Hannover 96 steht das Team von Trainer Ralf Kettemann mit 58 Punkten dank des besseren Torverhältnisses zumindest bis Sonntag vor Schalke 04 an der Spitze. Hannover 96 (54) liegt auf Tabellenplatz vier nun einen Punkt hinter dem Dritten SV Elversberg (55).

In den ersten 20 Minuten war einzig die eindrucksvolle Choreographie der Fans von Hannover 96 mit schwarz-weiß-grünen Fahnen zum 130. Vereinsgeburtstag bemerkenswert. Die erste gute Chance des Spiels entstand eher zufällig: Eine Flanke von 96-Stürmer Benjamin Källman wollte Paderborns Raphael Obermair klären. Sein Versuch landete am Kopf von Hannovers Waniss Taibi, von dort ging der Ball an den Pfosten.

Götze trifft nach Torwart-Fehler

Auf der Gegenseite sorgte ein 96-Fehler für das erste Tor. Hannovers Schlussmann Nahuel Noll faustete nach einer Obermair-Ecke am Ball vorbei, Felix Götze musste nur noch zur Gäste-Führung eindrücken (40. Minute).

Nach der Pause verpasste ausgerechnet Stefano Marino (51./56.) das 2:0. Der Stürmer lief in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft von Hannover 96 auf.

Paderborn verteidigte in der zweiten Hälfte lange Zeit sehr klug. Doch eine perfekte Flanke von Mustapha Bundu wirbelte die Verteidigung durcheinander: Benjamin Källman köpfte unbedrängt zum 1:1-Ausgleich (78.) ins Paderborner Tor. Mit seinem 14. Saisontreffer rettete der Finne seiner Mannschaft einen Punkt.