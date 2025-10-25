Paderborn dreht in Dresden das Spiel und legt eine erstaunliche Effizienz an den Tag. Das bringt einen Vereinsrekord. Dynamo wartet weiter auf den ersten Heimsieg.

Dresden (dpa) – Der SC Paderborn hat seinen sechsten Sieg in Serie eingefahren und somit einen Vereinsrekord geschafft. Bei Dynamo Dresden drehten die Ostwestfalen das Spiel und gewannen mit 2:1 (1:1). Christoph Daferner (26. Minute) brachte Dynamo vor 30.990 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion per Strafstoß in Führung. Filip Bilbija (45.+1) glich ebenfalls per Elfmeter aus, ehe Mika Baur (65.) das Spiel drehte. Paderborn setzt sich als Zweiter in der Spitzengruppe der Liga fest. Dresden bleibt im Tabellenkeller.

Sechs Siege in Liga zwei gab es noch nie in der Paderborner Vereinshistorie. «Das haben wir auch thematisiert, es ist ja etwas Besonderes. Es ist vielleicht auch ein zusätzlicher Antrieb», sagte Trainer Ralf Kettemann vor dem Anpfiff dem Pay-TV-Sender Sky.

Allerdings lief es zunächst für die Sachsen besser. Konrad Faber (22.) zog rechts in den Strafraum, sein Schuss traf aus Kurzdistanz aber nur das Außennetz. Wenig später foulte Lasse Tjark Scheller den Dresdner Niklas Hauptmann im Strafraum, den Elfmeter verwandelte Daferner (26.).

Paderborn mit erster Chance zum Ausgleich

Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, machten daraus oft zu wenig. Anders Dynamo: Nach einer geklärten Ecke zog Daferner (41.) mit einem Drehschuss ab, der Ball ging hauchdünn vorbei. Dann wurde Faber (44.) im Strafraum angeschossen – Elfmeter. Die Überprüfung bestätigte es. So glich Filip Bilbija (45.+1) mit der ersten SCP-Chance aus.

Nach dem Wechsel verhinderte Dynamos Lennart Grill mit einer starken Parade gegen den eingewechselten Luis Engelns noch einen Treffer, doch Sekunden später traf Mika Baur (65.) mit einem Volleyschuss zur Paderborner Führung – Effizienz pur.