Paderborn setzt Siegesserie fort: 1:0 in Magdeburg

Die Ostwestfalen gehen mit der ersten Chance in Führung. Danach lassen sie nicht viel zu und setzen ihre Siegesserie fort. Zudem holt sich der SCP die Tabellenführung zurück.

Magdeburg (dpa) – Der SC Paderborn hat sich die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann gewann beim Liga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0) und verbuchte den achten Sieg hintereinander im Unterhaus. Sebastian Klaas (9.) erzielte vor 21.654 Zuschauern das Tor für die Ostwestfalen, die nun zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Schalke 04 haben. Magdeburg bleibt auf dem letzten Platz.

Die weiterhin im Amt bleibenden Interims-Trainer Petrik Sander und Pascal Ibold brachten gleich sechs neue Spieler in der FCM-Startelf. Kettemann nahm nur einen Wechsel vor.

Erste Chance für Paderborn gleich drin

Nach einem einfachen langen Ball klärte der FCM direkt in die Füße von Klaas, der per abgefälschtem Volleyschuss mit der ersten Chance zur glücklichen Führung der Paderborner (9.) traf. Dann hatten die Elbestädter Pech, dass nach VAR-Prüfung ein Handelfmeter (29.) zurückgenommen wurde, nachdem Tjark Scheller per Grätsche den Schuss von Rayan Ghrieb geblockt hatte. Der Unparteiische revidierte seine Entscheidung, da der Ball erst an den Körper und dann an den Arm geprallt war.

Nach dem Wechsel verhinderte FCM-Keeper Dominik Reimann einen höheren Rückstand gegen Nick Bätzner (47.). Auf der Gegenseite hatte Silas Gnaka (52.) nach einem Freistoß halblinks die große Chance zum Ausgleich, der Kopfball aus Nahdistanz ging jedoch knapp vorbei.