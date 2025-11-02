Mit dem siebten Sieg in Serie übernimmt Paderborn die Tabellenführung der 2. Bundesliga. Fürth rutscht nach der Niederlage auf den Relegationsplatz.

Paderborn (dpa) – Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Durch einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth setze sich die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann erstmals in dieser Saison an die Spitze. Für die Ostwestfalen war es der siebte Liga-Sieg in Serie. Fürth unter Coach Thomas Kleine wartet hingegen seit fünf Spielen auf einen Erfolg und rutschte auf den Relegationsplatz ab.

Nachdem beide Mannschaften unter der Woche im DFB-Pokal ausgeschieden waren – Paderborn unterlag in der Verlängerung 2:4 gegen Bayer Leverkusen, Fürth verlor mit 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern – entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Nach mehreren ausgelassenen Hochkarätern brachte Laurin Curda die Gastgeber (37. Minute) vor 13.919 Zuschauern im Paderborner Stadion mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung.

Nach der Pause hielt Paderborns Defensive den Angriffen der Gäste stand, Santiago Castaneda rettete bei einem Kopfball von David Abrangao (56.) auf der Linie, ein Freistoß von Felix Klaus (63.) wurde geblockt. Auf der Gegenseite traf Filip Bilbija (63.) nach einem schnellen Konter per Kopf zum 2:0 – und damit im sechsten Liga-Spiel in Folge. Fürths Omar Sillah (90.) traf kurz vor Schluss aus der Distanz, noch abgefälscht von Paderborns Felix Götze, zum 1:2.