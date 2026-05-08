Paderborns Nerven flattern im Aufstiegskampf: Trotz früher Führung reicht es im Heimspiel gegen Karlsruhe nicht zu einem Sieg. Und die Konkurrenten spielen am Wochenende erst noch.

Paderborn (dpa) – Dem SC Paderborn geht im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga scheinbar die Luft aus. Das 2:2 (0:1) am Freitagabend im Heimspiel gegen den Karlsruher SC war die vierte sieglose Partie in Serie für die Ostwestfalen. Sie stehen am vorletzten Spieltag in der Tabelle mit 59 Punkten zwar vorübergehend auf Rang drei, aber der Zweite SV Elversberg (59 Punkte) und Verfolger Hannover 96 (58) spielen erst noch an diesem Wochenende.

Dabei traf Filip Bilbija (20. Minute) früh zur Führung, doch Mika Baur (37.), der nur den Pfosten traf, und Nick Bätzener (45.) sowie Laurin Curda (64.) verpassten es, den Vorsprung auszubauen. Stattdessen drehten Fabian Schleusener (75.) und Shio Fukuda (79.) innerhalb von Minuten zunächst die Partie zugunsten der bis dahin passiven Gäste. Sebastian Klaas (85.) gelang immerhin noch der Treffer zum 2:2-Endstand.

Kein Druck auf die Konkurrenz

Doch das Remis macht den dritten Bundesliga-Aufstieg der Paderborner Vereinsgeschichte unwahrscheinlicher. Zwar stand die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann in dieser Saison lange auf einem der ersten beiden Tabellenplätze, fiel aber zuletzt auf Rang vier zurück. Nun haben sie es auch noch verpasst, mit einem Heimsieg gegen den KSC die Konkurrenten vor deren Aufgaben unter Druck zu setzen.

Stattdessen könnten Elversberg mit einem Sieg bei Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) und Hannover am Samstag (13 Uhr/Sky) mit einem Erfolg beim VfL Bochum die Aufstiegshoffnungen der Paderborner praktisch schon zunichtemachen.