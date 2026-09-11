Berlin (dpa) – Valerie Pachner und Edin Hasanović gehören zu den Gewinnern des Deutschen Schauspielpreises 2026, der am Abend in Berlin in acht Kategorien verliehen wurde. Die 39 Jahre alte Österreicherin Pachner erhielt die Auszeichnung für ihre Hauptrolle in dem Spielfilm «Vier minus drei». Darin spielt sie einen Clown, die einen schweren Schicksalsschlag in ihrer Familie verkraften muss. Hasanović (34) überzeugte die Jury im ersten Fall «Dunkelheit» des neuen Frankfurter «Tatort»-Ermittlerduos.

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