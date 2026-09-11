Schauspielpreis
Pachner brilliert als Clown – Hasanović gewinnt für «Tatort»
Verleihung Deutscher Schauspielpreis
Valerie Pachner (r) und Edin Hasanović (l) freuen sich über die Ehrung.
Christoph Soeder. DPA

Valerie Pachner beeindruckt als Clown in «Vier minus drei» und wird dafür mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet.

Berlin (dpa) – Valerie Pachner und Edin Hasanović gehören zu den Gewinnern des Deutschen Schauspielpreises 2026, der am Abend in Berlin in acht Kategorien verliehen wurde. Die 39 Jahre alte Österreicherin Pachner erhielt die Auszeichnung für ihre Hauptrolle in dem Spielfilm «Vier minus drei». Darin spielt sie einen Clown, die einen schweren Schicksalsschlag in ihrer Familie verkraften muss. Hasanović (34) überzeugte die Jury im ersten Fall «Dunkelheit» des neuen Frankfurter «Tatort»-Ermittlerduos.

© dpa-infocom, dpa:260911-930-672838/1

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Kultur

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