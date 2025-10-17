Stuttgart Oliver Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden dpa 17.10.2025, 10:29 Uhr

i Oliver Blume Jan Woitas. DPA

Der Manager Oliver Blume soll als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden. Das Präsidium des Aufsichtsrats habe den Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, Gespräche mit ihm über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen, wie das Unternehmen mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

