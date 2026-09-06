Meinung zur Sachsen-Anhalt-Wahl Ohne Taten keine Mauer Lars Hennemann 06.09.2026, 18:25 Uhr

i Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung Kevin Ruehle

Das demokratische Ringen ist nicht nur in Sachsen-Anhalt mit der bisherigen Politik nicht länger zu gewinnen. Auch wenn noch gezählt wird – eines steht fest: Mut- und Richtungslosigkeit überzeugen nicht, kommentiert Chefredakteur Lars Hennemann.

Endlich. Das ist das Erste, was man nach Schließen der Wahllokale in Sachsen-Anhalt laut rufen möchte. Bei aller Tragweite des Urnengangs war es in den zurückliegenden Wochen kaum noch erträglich, in welchem Ausmaß eine im bundesweiten Vergleich überschaubare Anzahl von Sympathisanten der Alternative für gar nichts ein ganzes Land fast zur politischen Schockstarre bringen konnte.







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