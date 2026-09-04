Vor dem Spiel gibt es schlechte Nachrichten für das DVV-Team. Im Testspiel deutet die Mannschaft an, wie es auch ohne Georg Grozer klappen könnte.

Potsdam (dpa) – Ohne Anführer Georg Grozer haben die deutschen Volleyballer beim ersten Teil ihrer EM-Generalprobe einen souveränen Sieg eingefahren. In der Potsdamer MBS Arena besiegte das Team von Bundestrainer Massimo Botti die Niederlande mit 4:0 (25:21, 25:22, 25:16, 25:19). Die Teams hatten sich vor dem Spiel geeinigt, mindestens vier Sätze zu spielen.

Am Freitag hatte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) verkündet, dass der 41 Jahre alte Grozer dem Team bei der EM in den kommenden Wochen fehlen wird. Der Diagonalspieler ist nicht fit genug für das Turnier.

Die deutsche Mannschaft, bei der ansonsten die besten Spieler zum Einsatz kamen, hatte zu Beginn Abstimmungsschwierigkeiten und lag im ersten Satz deutlich hinten. Doch mit viel Wucht im Angriff holten die Deutschen vor 2.000 Fans in der ausverkauften Halle auf und waren danach das deutlich bessere Team. Auch in der Annahme war man deutlich effizienter als der Gegner.

Röhrs auf Grozers Position

Zuspieler Johannes Tille bediente seine Kollegen immer wieder gut. Tobias Brand verwandelte den Satzball mit einem starken Schlag. Im zweiten und dritten Durchgang wusste die DVV-Auswahl ähnlich zu überzeugen. Dann wurde groß gewechselt. Deutschland blieb überlegen.

In Potsdam spielte der eigentliche Außenangreifer Erik Röhrs auf Grozers Position. Das dürfte auch Bottis erste Option bei der Europameisterschaft sein. Am Samstag (18.30 Uhr/«Sportschau»-Livestream) gibt es am gleichen Ort ein Rematch. Deutschland startet am 10. September (19.00 Uhr deutsche Zeit) im rumänischen Cluj-Napoca gegen die Türkei in die EM.