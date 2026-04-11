Eine Oberleitung reißt auf einer wichtigen ICE-Strecke. Ein Zug fährt dagegen und bleibt liegen. Das sind die Folgen für Reisende

Zahna (dpa) - Eine Oberleitung ist auf der Strecke Berlin-München auf einen Zug gefallen. Hunderte Reisende sitzen daher in dem ICE fest, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Demnach riss am Mittag eine Oberleitung bei Zahna in Sachsen-Anhalt. An einer Stelle seien dadurch auch Fenster des Zuges beschädigt worden, zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt.

Der Zug auf dem Weg von Berlin nach Halle sei außerhalb eines Bahnhofs zum Stehen gekommen. Die betroffenen Fahrgäste sollen in Bussen weitertransportiert werden. Ein Ersatzzug könne wegen abgeschalteten Stroms nicht eingesetzt werden.

Züge zwischen Berlin-Halle-Leipzig werden aktuell über Dessau und Wiesenburg umgeleitet. Dadurch kommt es laut Bahn zu Verspätungen von rund 40 Minuten. Der Halt Lutherstadt Wittenberg entfällt, Ersatzhalt ist Dessau.