«Oben dranbleiben»: Kaiserslautern will Heimsieg gegen Kiel

Nach drei sieglosen Spielen will der 1. FC Kaiserslautern zurück in die Erfolgsspur. Trainer Lieberknecht hat klare Ziele für den Hinrunden-Endspurt.

Kaiserslautern (dpa) – Nach drei Partien ohne Sieg will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze wiederherstellen. Die Roten Teufel haben am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im heimischen Fritz-Walter-Stadion Holstein Kiel zu Gast.

«Grundsätzlich arbeiten wir seit Saisonbeginn in Blöcken, jeweils mit klaren Zielen und Meilensteinen. Die Jungs wissen, was wir erreichen wollen. Jetzt beginnt der letzte Block mit sechs Spielen inklusive des Pokalspiels. Wir wollen weiter oben dranbleiben und uns dort einnisten», erklärte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht.

Lieberknecht: Kiel «kein Mittelmaß»

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel – derzeit mit 15 Punkten aus zwölf Spielen im Tabellenmittelfeld platziert – sei ein starker Gegner, betonte Lieberknecht. Er erwartet eine taktisch anspruchsvolle und zugleich sehr dynamische Partie. Über den Gegner sagte er: «Nach Abstiegen müssen sich Mannschaften oft erst sortieren. Betrachtet man aber die Qualität, ist das kein Mittelmaß. Sie haben zum Beispiel im Pokal Wolfsburg geschlagen.»

Personell muss der 1. FC Kaiserslautern auf mehrere Spieler verzichten. Neben den verletzten Ji-Soo Kim, Simon Asta, Kenny Prince Redondo und Mahir Emreli fehlt auch Afeez Aremu, der sich nach einer Zahnoperation erholt.