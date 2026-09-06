Kommt die AfD erstmals in einem Bundesland an die Macht oder nicht? Es ist ein knappes Rennen. Kanzler Merz stehen in beiden Fällen größere Schwierigkeiten bevor.

Berlin (dpa) – Eins steht nach den Wahl-Prognosen um 18.00 Uhr fest: Die Wunsch-Konstellation von CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze und Bundeskanzler Friedrich Merz wird in Sachsen-Anhalt nicht zustande kommen. Für CDU, SPD und Grüne – die drei noch im Landtag verbleibenden Parteien der Mitte – wird es nicht zu einer Mehrheit reichen.

Damit bleiben noch zwei Optionen übrig: Eine absolute Mehrheit für die AfD, mit der erstmals eine als rechtsextremistische eingestufte Partei in einem Bundesland an die Macht kommen würde. Oder eine CDU-geführte Minderheitsregierung, die auf die Hilfe der Linken angewiesen wäre.

Beide Szenarien könnten die CDU insgesamt und insbesondere ihren Vorsitzenden Friedrich Merz in heftige Turbulenzen stürzen.

Szenario 1: Absolute Mehrheit für die AfD

Eine absolute Mehrheit für die AfD würde ein beispielloses Polit-Beben weit über Sachsen-Anhalt hinaus auslösen. Die Suche nach den Schuldigen würde sehr schnell auch nach Berlin führen. Konkret: ins Kanzleramt. Es ist sicher davon auszugehen, dass Merz aus seiner eigenen Partei dafür mitverantwortlich gemacht würde.

Das Ergebnis der CDU fällt den Prognosen zufolge sogar noch schlechter als von den Pessimisten in der Partei erwartet. Sie könnte unter 20 Prozent fallen.

Spitzenkandidat Schulze hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder beschwert, dass sein Wahlkampf negativ von der Bundespolitik überlagert würde. Er stellte sich sogar gegen die Rentenreform quer, das wichtigste Reformprojekt des Kanzlers.

Für die Mitverantwortung der Bundespartei an einem AfD-Sieg würde Merz wohl ziemlich alleine geradestehen müssen. Schon vor der Sommerpause sprang ihm niemand zur Seite, als sich der Unmut über seine Personalrochade in der CDU Bahn brach. Seine Autorität gilt als angeschlagen.

Aber so katastrophal ein Durchmarsch der AfD gesellschaftlich, staatspolitisch und für die CDU erscheinen mag – für Merz und die Koalition in Berlin liegt darin auch eine Chance. Der Kanzler wird argumentieren, dass die Mitte dem Druck von rechts außen nun erst recht standhalten müsse. Wenn sie sich selbst zerlegen würde, hätte die AfD ein weiteres Ziel erreicht. Am Ende könnte das den Zusammenhalt der schwarz-roten Koalition sogar festigen. Und die Kanzlerschaft von Merz.

Szenario 2: Gefährliches Anbändeln mit der Linken

Sollte die AfD nicht die absolute Mehrheit erreichen, muss CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze als erster die Frage beantworten: Wie hält seine Partei es nun mit der Linken? Die CDU hat 2018 eine doppelte Brandmauer nach links und nach rechts hochgezogen. Ein Bundesparteitag beschloss damals, dass «Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit» weder mit der AfD noch mit der Linken infrage kommen.

Merz bekräftigte das wenige Tage vor der Wahl in einem Interview der «Mitteldeutschen Zeitung» und der «Magdeburger Volksstimme» noch einmal. «Sowohl bei AfD als auch bei der Linkspartei gibt es derart fundamentale Unterschiede zur Union, dass eine Zusammenarbeit ausgeschlossen ist.»

Aber was heißt Zusammenarbeit? Auch das definierte Merz in dem Interview und stützte damit die Linie von Schulze im Wahlkampf: Es werde kein gemeinsames Regierungsprogramm und keine personelle Beteiligung an der Regierung geben. Gleichzeitig verwies Merz auf Thüringen und Sachsen, wo Minderheitsregierungen sich durch komplizierte «Konsultationsmechanismen» punktuell von der Linken unterstützen lassen – ohne eine formelle Bindung.

Gegen ein solches Vorgehen regt sich aber bereits offener Widerstand in der CDU. Der stellvertretende Unionsfraktionschef im Bundestag, Sepp Müller, plädierte vor wenigen Tagen offen dafür, den Auftrag zur Regierungsbildung zunächst einmal der AfD zuzuschieben, falls sie mit Abstand stärkste Partei werden sollte. «Sollten die Umfrageergebnisse Wahlergebnisse werden, dann hat Ulrich Siegmund mit der AfD einen Regierungsbildungsauftrag», sagte er «Politico».

Leute wie Müller befürchten Parteiaustritte in größerem Stil, wenn die CDU mit der Linken kooperiert. Und sie befürchten, dass das die AfD nur noch weiter stärkt. Bei der nächsten Wahl in fünf Jahren werde sie dann eine Zweidrittelmehrheit in Sachsen-Anhalt bekommen, lautet ihre düstere Prognose.

Eine weiter bröckelnde Brandmauer auf der linken Seite könnte auch dazu führen, dass sich diejenigen in der CDU aus der Deckung wagen, die die Brandmauer nach rechts einreißen wollen – was für die Parteiführung in Berlin ausgeschlossen ist. Die Situation könnte aus dem Ruder laufen. Manche sehen im schlimmsten Fall die Gefahr einer Spaltung der Partei.

Klingbeil und Bas können erst einmal aufatmen

Im Gegensatz zu Merz können die Vorsitzenden des Koalitionspartners SPD, Lars Klingbeil und Bärbel Bas – zumindest oberflächlich betrachtet – erstmal aufatmen. Wochenlang sah es so aus als könnten die Sozialdemokraten an der 5-Prozent-Hürde scheitern? Jetzt scheint nach der Prognose am frühen Abend klar: Sie sitzen auch im nächsten Magdeburger Landtag.

Doch das Ergebnis ist trügerisch. Denn viele Wähler dürften ihr Kreuz in Magdeburg taktisch gesetzt haben: Je mehr kleinere Parteien in den Landtag einziehen würden, desto unwahrscheinlicher wurde eine absolute Mehrheit der AfD. Wer hat die SPD also aus Überzeugung gewählt? Und wer nur, um eine AfD-Regierung zu verhindern?

Ruhiger dürfte es nun zumindest in der Debatte um den SPD-Parteivorsitz werden. Klingbeil und Bas sind zwar als Parteichefs weiter angezählt – doch auch die kritische Basis dürfte sich nun auf die in zwei Wochen anstehende Wahl in Mecklenburg-Vorpommern konzentrieren. Da hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zuletzt aufgeholt und noch Chancen, vor der AfD zu landen.

Auch die Wahlen in zwei Wochen haben es in sich

Von den Ergebnissen der beiden Landtagswahlen am 20. September in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hängt auch ab, wie gefährlich es im Herbst für Merz wird. In Berlin droht der CDU der Verlust des Amtes des Regierenden Bürgermeisters – möglicherweise an die Linke. In Mecklenburg-Vorpommern könnte sie – wenn es ganz schlecht läuft – unter die Zehn-Prozent-Marke auf Platz 4 abstürzen.

Auch dort könnte sich bei der Bildung einer Regierung jenseits der AfD die Frage nach einer Zusammenarbeit mit der Linken stellen. Die Debatte über einen Kanzlertausch könnte dann wieder voll ausbrechen.

Aber auch ein anderes Szenario ist möglich: In Mecklenburg-Vorpommern bleibt der CDU ein einstelliges Ergebnis ebenso erspart wie eine schwierige Regierungsbildung – wenn es für Rot-Rot-Grün reicht. Und der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers gewinnt die Wahl und wird Regierender Bürgermeister. Ein solches Szenario würde den Druck auf Merz dämpfen.

Ende von Schwarz-Rot unwahrscheinlich

Eines gilt jedenfalls für alle weiteren Wahlausgänge zunächst einmal als unwahrscheinlich: ein Auseinanderbrechen der schwarz-roten Koalition. Das hat einen einfachen Grund: Aus einer Neuwahl würde wahrscheinlich die AfD gestärkt hervorgehen – und die Regierungsbildung würde noch schwieriger.