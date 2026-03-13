Magdeburg wehrt sich mit einer starken Leistung gegen den drohenden Abstieg. Doch Darmstadt braucht nicht viel, um wenigstens einen Punkt zu holen.

Magdeburg (dpa) – Der SV Darmstadt 98 hat den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Lilien kamen beim Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Fabian Nürnberger hatte per Eigentor nach 62 Minuten die Gastgeber vor 18.488 Zuschauern in Führung gebracht. Fünf Minuten später bügelte er den Fauxpas aus und traf zum Ausgleich. Darmstadt, das letztmals im November des vergangenen Jahres auswärts gewonnen hat, bleibt Tabellenzweiter, Magdeburg Letzter.

Die Magdeburger mussten auf rund 6.500 Zuschauer verzichten, nachdem der Club wegen der schweren Ausschreitungen im Spiel gegen Dynamo Dresden zu einem Teilausschluss und der Sperrung der Nordtribüne verurteilt worden waren.

Darmstadt erst nach dem Rückstand offensiv

Die erste Halbzeit stand im Zeichen der Magdeburger, die klar dominierend waren und drei große Chancen hatten, die Darmstadt-Torhüter Marcel Schuhen zunichtemachte. Vom Tabellenzweiten kam nach vorn wenig. Die Darmstädter waren vielmehr um Spielkontrolle und die Organisation ihrer Defensive bemüht. Es gab vor der Pause keine einzige Chance für die Gäste.

Auch nach dem Seitenwechsel liefen die Gastgeber unentwegt an, die Chancen häuften sich. Allein mit der Konzentration beim Abschluss haperte es. Erst nach 66 Minuten musste FCM-Torhüter Dominik Reimann erstmals bei einem Schuss von Luca Marseiler eingreifen. Der Ausgleich setzte bei den Lilien neue Kräfte frei, die nun offensiver agierten