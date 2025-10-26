Stuttgart (dpa) – Im Fanblock des FSV Mainz 05 ist es während des Bundesliga-Spiels beim VfB Stuttgart zu einem medizinischen Notfall gekommen. Mehrere Sanitäter waren im Einsatz. Nach mehr als 20 Minuten wurde die betroffene Person abtransportiert. Der Stadionsprecher äußerte Genesungswünsche. Es gab Applaus im Stadion.

Die Fans beider Teams hatten zuvor aus Respekt ab der 17. Minute ihre Anfeuerungsrufe eingestellt und sich still verhalten. «Vielen Dank an alle Stuttgarter für die angemessene Reaktion. Der betroffene Fan wurde nun abtransportiert. Gute Besserung, unsere Gedanken sind bei dir», schrieben die Mainzer bei X. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.