Berlin (dpa) – Linda Noskova aus Tschechien hat die Berlin Tennis Open gewonnen. Die 21 Jahre alte Weltranglisten-13. besiegte im Endspiel des mit 1,2 Millionen Euro dotierten WTA-Turniers die zehn Plätze besser positionierte Jessica Pegula aus den USA mit 6:4, 4:6, 6:3 und gewann ihren ersten Einzeltitel auf der WTA-Tour.

Die 32 Jahre alte Pegula, Siegerin von 2024, lag im ersten Satz schnell mit 0:3 hinten, entschied dann aber die nächsten drei Spiele für sich. In der ausgeglichenen Partie konnte die junge Tschechin beim Stand von 5:4 ihren vierten Satzball zum zweiten Break vergolden.

Ausgeglichenes Spiel

Ausgeglichen verlief auch der zweite Durchgang, ehe der an Nummer drei gesetzten US-Amerikanerin das Break zum 4:3 gelang und sie später nach Sätzen ausgleichen konnte. Doch die an Nummer acht gesetzte Noskova kämpfte sich ins Spiel zurück und nahm der Favoritin gleich den ersten Aufschlag ab und führte wie im ersten Satz mit 3:0. Diesmal konnte Pegula nicht mehr kontern und musste nach knapp zwei Stunden Spielzeit ihrer Kontrahentin gratulieren.

Turnier von Unwetter überschattet

Das für 12.00 Uhr angesetzte Einzelfinale konnte erst fünfeinhalb Stunden später beginnen, da schwere Unwetter das Tennisgelände zum Teil überflutet hatten. Wegen der Überflutungen und der Gefahr von Stromschlägen wurden die Besucher evakuiert. Erst um 16.00 Uhr öffneten sich wieder die Tore.