Druck-Probleme in der Kabine
Norwegian-Flugzeug legt in Hamburg Sicherheitslandung ein
Norwegian
Eine Norwegian-Maschine hebt aus Palma ab. (Illustration)
Clara Margais. DPA

Schrecksekunde an Bord eines Flugs von der spanischen Insel Mallorca in die dänische Hauptstadt: Die Maschine muss in Hamburg ungeplant landen. Mehrere Passagiere bekommen Nasenbluten.

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Kopenhagen/Oslo/Hamburg (dpa) – Ein Flugzeug der Airline Norwegian auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Kopenhagen hat in Hamburg einen ungeplanten Zwischenstopp eingelegt. «Wir hatten Probleme mit dem Druck in der Kabine und haben uns dazu entschieden, ziemlich schnell in den Sinkflug zu gehen», sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft der Deutschen Presse-Agentur über die Sicherheitslandung. Um welche Probleme es sich genau handelte und was die Ursache sei, wisse sie nicht. Dazu gebe es nun eine technische Untersuchung.

Die meisten Menschen an Bord kamen bei dem Zwischenfall mit dem Schrecken davon. Vier Passagiere und ein Crewmitglied hätten vermutlich wegen des schnellen Sinkflugs Nasenbluten bekommen, sagte die Sprecherin. Sie seien in Hamburg von medizinischem Personal versorgt worden. Wie es den Betroffenen inzwischen gehe und ob sie weiterfliegen konnten, konnte die Sprecherin nicht sagen. Nur so viel: «Wir haben ein anderes Flugzeug aus Kopenhagen geschickt, um die Passagiere und die Crew abzuholen.»

© dpa-infocom, dpa:260702-930-324547/1

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