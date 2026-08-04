Es war ein offenes Geheimnis, nun ist es offiziell: Der norwegische Torhüter Örjan Nyland kommt wieder in die Bundesliga. Seine Trikotnummer aber täuscht.

Leipzig/Saalfelden (dpa) – RB Leipzig hat auf den Weggang von Peter Gulacsi reagiert und den norwegischen WM-Torhüter Örjan Nyland verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 35-Jährige einen Vertrag bis 2028 und absolvierte am Dienstagvormittag bereits mit dem Team im Trainingslager im österreichischen Saalfelden die erste Einheit. Nyland kommt ablösefrei, da sein Kontrakt beim FC Sevilla nach der Saison ausgelaufen war.

Für Nyland ist es das zweite Engagement in Leipzig. Bereits in der Saison 2022/2023 stand er bei RB unter Vertrag, absolvierte drei Pflichtspiele und gewann mit dem Team den DFB-Pokal.

«Nach Petes Abschied war es uns wichtig, unsere Torhütergruppe mit Erfahrung, Persönlichkeit und sportlicher Qualität zu ergänzen. Örjan bringt all das mit», sagte RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer. «Er kennt die Bundesliga, unseren Club und große internationale Spiele. Gleichzeitig ist er ein positiver Charakter, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung viel geben kann.»

Obwohl Nyland die Nummer eins auf dem Trikot tragen wird, ist er als Nummer zwei geholt worden. Der Belgier Maarten Vandervoordt ist als Stammkeeper bei den Leipzigern eingeplant.