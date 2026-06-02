Das DFB-Team um Kapitän Kimmich startet ins WM-Abenteuer. Nach Chicago geht's per Linienflug. Mancher Passagier wird von den prominenten Mitreisenden überrascht.

Frankfurt/Main (dpa) – Plötzlich Deutschland-Fans. Zahlreiche Passagiere sind auf ihrem Flug nach Chicago davon überrascht worden, dass sie gemeinsam mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die USA reisen würden. Der DFB-Tross um Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich reiste nämlich nicht wie vor vielen früheren Turnieren mit einer Sondermaschine ins WM-Land, sondern in einer Linienmaschine des DFB-Partners Lufthansa.

Am Gate wurde den wartenden Passagieren des Fluges «LH434» als Überraschung ein Deutschland-Trikot geschenkt. Im Airbus 350 saßen so plötzlich zahlreiche Passagiere in Schwarz-Rot-Gold. Die Business Class war dabei für die Nationalspieler reserviert.

In Chicago bereitet Nagelsmann seinen 26-Mann-Kader in den kommenden Tagen auf das am 11. Juni beginnende Turnier in Kanada, Mexiko und den USA vor. An diesem Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) findet im dortigen Stadion Soldier Field die WM-Generalprobe gegen die US-Auswahl statt.