Mobil-Telefone haben während Pressekonferenzen stumm zu sein. Wer das missachtet, kann schon mal eine klare Ansage bekommen. Erst recht, wenn der Trainer ohnehin sauer ist.

Heidenheim (dpa) – Thomas Stamm war sauer, richtig sauer. Die 3:5-Niederlage beim 1. FC Heidenheim hatte den Trainer von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden enttäuscht und verärgert. Und dann klingelte in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch noch ein Mobil-Telefon, gerade als der Schweizer mit seiner Erklärung begonnen hatte. Das war zu viel für den Dynamo-Coach.

«Das kostet normalerweise. Ja, also nicht scherzhaft gemeint. Gerne in die Mannschaftskasse in Heidenheim einzahlen», sagte Stamm in Richtung des Störers. Hintergrund: In nahezu jeder Mannschaft steht Handy-Klingeln in der Kabine auf dem Index und im Strafenkatalog weit oben. Erst recht, wenn der Chef spricht. Auch in Pressekonferenzen hat die Stummschaltung des Telefons oberste Priorität.