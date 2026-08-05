Ein Großfeuer im Osten der Niederlande ist unter Kontrolle. Dann brennt es im Westen - in einer beliebten Urlaubsregion an der Nordsee.

Wassenaar (dpa) - Das Großfeuer in den Dünen an der niederländischen Küste ist nach Angaben der Behörden unter Kontrolle. Die Feuerwehr müsse noch kleinere Brandherde löschen, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Gäste eines nahe gelegenen Hotels, das vorsorglich evakuiert worden war, konnten den Angaben zufolge zurückkehren.

Das Feuer war am Nachmittag in den Dünen beim Villenort Wassenaar nahe Den Haag ausgebrochen. Eine Ursache ist nicht bekannt. Strandbesucher wurden aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.

Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit mehreren Wagen und viel Personal aus. Das Gebiet an der Nordsee ist ein beliebtes Ziel auch für deutsche Urlauber.

Auch ein Großfeuer in einem Naturgebiet im Osten des Landes nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ist inzwischen unter Kontrolle, wie die dortigen Behörden meldeten. Dort hatte es seit Montag gebrannt.