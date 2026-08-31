Dortmund (dpa) – Mit deutlichen Worten hat Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac seinen Spieler Samuele Inácio nach dessen Flaschenwurf gegen das BVB-Logo und der darauffolgenden Kritik in Schutz genommen. «Wir müssen lernen, dass wir denen keine Plattform geben. Der Junge ist 18 Jahre alt und es ist nichts Großartiges passiert. Da müssen wir jetzt nichts aufblasen, was nicht aufzublasen ist», sagte Kovac.

Inácio war im Spiel gegen den Hamburger SV nur drei Minuten nach seiner Einwechslung wegen eines groben Foulspiels mit Rot vom Platz gestellt worden. Auf dem Weg in die Kabine ließ der 18-Jährige seinen Emotionen freien Lauf und warf im Spielertunnel eine Wasserflasche gegen das BVB-Wappen. Vor allem in den sozialen Medien war der italienische Stürmer dafür teilweise scharf kritisiert worden.

«Also ganz ehrlich, so gehen wir alle irgendwo in die falsche Richtung. Dafür habe ich kein Verständnis», sagte Kovac. Der Platzverweis sei Inácio «sehr nahegegangen. Dass er sehr viel Temperament hat, wissen wir. Er ist Südländer, da geht manchmal auch etwas mit einem durch. Das ist normal. Das ist ein junger Mann.» Entscheidend sei, «dass wir niemanden verletzt haben und es trotzdem geschafft haben, das Spiel in Unterzahl nach Hause zu bringen».