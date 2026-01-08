Neuzugang von der Elfenbeinküste für Bayern Fußballerinnen

Der Fußballerinnen des FC Bayern freuen sich über einen weiteren Neuzugang. Die Kapitänin der Elfenbeinküste spielt schon einige Jahre in Europa.

München (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern haben Bernadette Amani als neue Spielerin verpflichtet. Die 28 Jahre alte Nationalmannschaftskapitänin der Elfenbeinküste wechselt mit sofortiger Wirkung vom spanischen Erstligisten CD Tenerife Femenino nach München. Die defensive Mittelfeldakteurin unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

«Bernadette ist eine äußerst zweikampfstarke und kompakte Spielerin, die durch ihre Schnelligkeit, Stabilität aber auch ihr sicheres Passspiel überzeugt. Sie bringt große Ruhe ins Mittelfeld und stellt als Spielführerin der Elfenbeinküste das Team immer an erste Stelle», sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, laut Mitteilung. Amani wechselte im Jahr 2019 nach Europa und spielte seitdem in Spanien.