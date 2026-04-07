Im Viertelfinal-Hinspiel der europäischen Königsklasse setzen sich die Münchner dank Luis Díaz, Harry Kane und Manuel Neuer durch. Das schreiben internationale Medien zum Sieg bei Real.

Madrid (dpa) - Der FC Bayern München hat durch den 2:1-Erfolg bei Real Madrid gute Chancen, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Die internationalen Medien loben das Hinspiel mit einem überragenden Manuel Neuer im Bayern-Tor in höchsten Tönen.

Spanien

«Marca»: «Mbappé gibt einen Funken Hoffnung gegen ein beeindruckendes Team. Neuer rettet die Führung. Bayern setzte im Santiago Bernabéu seine Spielweise, seine Offensivstärke und seinen Fußball durch.»

«As»: «Real Madrid ist dem überragenden FC Bayern eine Stunde lang hilflos ausgeliefert, vor dem Rückspiel in München aber weiter im Rennen. Neuer zeigt eine heldenhafte Leistung.»

«Mundo Deportivo»: «Real Madrid muss erneut eine seiner typischen Aufholjagden starten, um in der Champions League im Rennen zu bleiben.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Überlegen und mit zwei Toren vorn, doch Mbappé hält alles offen. Real gegen Bayern k.o. - in der ersten Runde.»

Frankreich

«L'Equipe»: «Bayern München gewinnt trotz eines Tores von Kylian Mbappé auf dem Rasen von Real und macht einen Schritt Richtung Halbfinale. Dieses Duell erfüllte alle Erwartungen im Bernabéu in Madrid.»

Großbritannien

BBC: «Harry Kane traf bei seinem Comeback nach Verletzung mit einem super Schuss. Bayern München behielt die Oberhand im Viertelfinale gegen Real Madrid mit einem beeindruckenden Hinspielsieg im Bernabéu.»

«Guardian»: «Harry Kane sorgt für Bayern-Vorteil trotz der Aufholjagd von Real Madrid in einem Thriller. Bayerns 40 Jahre alte Torhüter Manuel Neuer hielt sie gerade noch vom Leibe.»

Portugal

«A Bola»: «Bayern beendet eine 14 Jahre lange Durststrecke im Bernabéu gegen Real. Ein großartiges Spiel im Bernabéu, in dem noch viel, viel mehr Tore hätten fallen können, das aber mit einem 2:1-Sieg für die Bayern endete.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Bayern bezwingt Real-Fluch, aber noch alles offen.»

Schweiz

«Blick»: «Spektakel im Hinspiel - Real-Geschenke machen die Bayern happy. Mann des Spiels war allerdings Manuel Neuer.»