Die WM-Enttäuschung klingt bei den DFB-Stars um Manuel Neuer und Joshua Kimmich noch nach. Jetzt soll der Fokus wieder dem FC Bayern gelten. Zumal nach der Saison eine Ära enden könnte.

Rottach-Egern (dpa) – Den WM-Frust will Manuel Neuer jetzt beim FC Bayern abbauen. «Ich glaube, irgendwie ist man auch froh, dass es dann wieder losgeht und dass man neue Ziele hat und viel erreichen kann, auch mit dem Verein. Und das ist jetzt unser Ziel», sagte der langjährige Nationaltorhüter zu seinem Trainingsstart in die Vorbereitung des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Rottach-Egern. Die Enttäuschung über das frühe Aus gegen Paraguay wollen Neuer & Co. schnell hinter sich lassen.

Neuer kündigt Abschiedssaison an

Nach dem Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal im Vorjahr streben die im Halbfinale der Champions League ausgeschiedenen Münchner auch in der neuen Spielzeit wieder Titel an. «Ich glaube, dass wir eine gute Saison gespielt haben und dass wir in der Mannschaft die Spieler haben, die die Möglichkeit auch haben, alle zu schlagen und auch alle Ziele zu erreichen», sagte der 40-Jährige, der mutmaßlich in seine letzte Saison mit den Münchnern geht. «Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre.»

Wie Neuer starteten auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich, Neuzugang Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Jonas Urbig aus dem deutschen Kader in dieser Woche in die Saisonvorbereitung, dazu der Japaner Hiroki Ito, der Südkoreaner Minjae Kim und der Senegalese Bara Ndiaye.

Ein Trio folgt, ein anderes Trio fehlt länger

Weitere Rückkehrer werden zeitnah die WM-Teilnehmer Konrad Laimer (Österreich), Luis Díaz (Kolumbien) und Josip Stanisic (Kroatien) sein. Als letzte Profis kehren Englands Teamkapitän Harry Kane sowie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano ins Training zurück. Das gilt auch für die Akteure, die ihr Reha-Programm absolvieren.

«Ich glaube, unsere Spieler haben es überwiegend ganz gut gemacht», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen über das WM-Abschneiden. «Erstmal bin ich froh, dass eigentlich die meisten, bis auf Lennart Karl, ohne größere Blessuren wieder nach Hause gekommen sind oder bald nach Hause kommen werden.» Karl hatte sich im WM-Countdown verletzt.

Neuzugänge und Kader machen Neuer «mega happy»

Bis zum Donnerstag, wenn zum Abschluss der Tegernsee-Tage ein Freundschaftsspiel gegen den Kreisklasse-Club FC Rottach-Egern ansteht, bereiten sich die Münchner im Süden Oberbayerns vor. Neuzugang Brown, der für rund 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt kam, wird heute in der Alpen-Idylle offiziell vorgestellt. Der von der Ablöse ähnlich teure Ismael Saibari, der von der PSV Eindhoven kam, arbeitet nach seiner Verletzung im marokkanischen WM-Team am Comeback.

Mit dem Kader und den Neuzugängen sei man «mega happy», sagte Neuer. «Man muss ja auch sagen, dass wir keine Abgänge aus der ersten Elf haben, bei denen du sagst: Uns bricht jetzt einer völlig weg. Ich glaube, dass die Neuzugänge auch noch mal genug Power mitbringen, dass sie uns weiterbringen. Wir sind froh, dass wir diese Transfers getätigt haben und diese Spieler in der Mannschaft begrüßen können.»