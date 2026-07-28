Torwart Manuel Neuer ist auf dem Trainingsrasen zurück. Startet der Weltmeister von 2014 in seine letzte Saison? Der Kapitän des FC Bayern gibt eine Prognose ab.

Rottach-Egern (dpa) – Der langjährige Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer geht voraussichtlich in seine letzte Saison. «Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen, das ist jetzt mein letztes Spiel. Egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin, aber es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre», sagte der 40-Jährige zu seinem Start in die Vorbereitung des FC Bayern München.

Neuer: Hätte zu 85 Prozent schon aufgehört

Neuer geht in seine 21. Saison als Fußball-Profi. Schon bei der Verlängerung seines aktuellen Vertrags hatte sich der Weltmeister von 2014 viel Zeit gelassen. «Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spaß. Wir haben immer die Möglichkeit, um alle Titel zu spielen und wir sind voll auf der Höhe mit der Mannschaft», sagte der Kapitän des FC Bayern. «Dieses Team, die Mannschaft und die Struktur, wie wir sie im Verein haben, zählt zu den 15 Prozent, wo ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall weitermachen.»

Unterstützung auch für Nachfolger Urbig

Neuer soll in der neuen Saison mithelfen, seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig (22) mit aufzubauen. In der kommenden Spielzeit könnte Urbig also noch mehr Einsatzzeit als zuletzt bekommen. «Ich denke, dass es ähnlich laufen wird wie in der letzten Saison. Wir werden uns unterstützen. Wir haben ein gutes Torwart-Team, auch mit Ulle und den jungen Torhütern», sagte Neuer. Nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hatte Neuer bereits sein endgültiges Karriereende im DFB-Trikot bestätigt.

Gemeinsam mit Neuer hatte auch sein langjähriger Vertreter Sven Ulreich seinerzeit seinen Kontrakt bis 2027 verlängert. «Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns pushen, dass wir auf der Torwartposition immer das Beste für die Mannschaft geben können. Und so wird es in dieser Saison auch laufen», sagte Neuer.