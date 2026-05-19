Telefonate, Kritik, Spekulationen: Nagelsmanns Umgang mit der Torwartfrage sorgt für Irritationen. Vor der Benennung des WM-Kaders hat der Fußball-Bundestrainer eine Debatte losgetreten. Aber warum?

Frankfurt/Main (dpa) - Der Countdown tickt und die Kritik reißt nicht ab. Julian Nagelsmann muss sich wegen seiner Kommunikation um eine brisante WM-Rückkehr von Rekordtorwart Manuel Neuer und die erwartete Degradierung von Oliver Baumann einen bissigen Kommentar nach dem anderen gefallen lassen. Während der Fußball-Bundestrainer Telefonat um Telefonat führt, nach und nach seine 26 WM-Tickets vergibt und noch viel mehr bittere Absagen erteilt, wird die Liste der Kritiker vor der plötzlich richtig brisanten Kaderverkündung immer länger.

Auch auf dem Kurztrip nach Istanbul zum Europa-League-Finale des SC Freiburg gegen Aston Villa begleitete den 38-Jährigen die selbst verursachte Generaldebatte. Lothar Matthäus, Matthias Sammer, Uli Hoeneß. Auch Oliver Kahn und Jens Lehmann als Protagonisten des epischen Torwartdramas um Deutschlands Nummer 1 vor dem Sommermärchen 2006 haben ihre Meinung.

Neuers Qualitäten nicht der Knackpunkt

Im Fokus steht nicht die sportliche Frage, ob Neuer oder Baumann beim XXL-Turnier in Amerika als Nummer eins im deutschen Tor stehen soll. Eine Rückkehr Neuers ist ob der Meriten und des auch mit 40 Jahren unbestrittenen Weltklasse-Formats für alle plausibel. Trotz der auch jetzt mal wieder akuten muskulären Probleme in der Wade des Bayern-Torhüters.

«Rein sportlich ist diese Überlegung für mich absolut nachvollziehbar. Was mir allerdings nicht gefällt, ist die Art und Weise der Kommunikation», schrieb Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in einer Sky-Kolumne.

Im Fokus steht also der Bundestrainer selbst, seine Kommunikation nach innen wie nach außen. Glaubwürdigkeit, Stringenz, Fairness. Die Facetten der Kritik sind vielfältig. Die Argumentation der Anklage läuft dabei - mal wieder - auf das öffentliche Erscheinungsbild Nagelsmanns hinaus, seine Wortwahl, sein für die Fußball-Szene ungewöhnliches Verkünden von Botschaften und Klarheiten.

Von der WM-Titelansage gleich nach dem EM-Aus 2024 bis zum jüngsten Abwatschen des redefreudigen Stuttgarter Stürmers Deniz Undav samt öffentlichem Reuebekenntnis nach dem 2:1-Testsieg gegen Ghana im März. Nagelsmann bietet mit seiner offenen, oft forschen Form zu sprechen immer wieder Reibungspotenziale.

Monatelang galt der Rücktritt Neuers für ihn nach der Heim-EM 2024 als ausschlaggebendes Argument gegen eine Rückkehr. Der Bundestrainer reagierte schon genervt auf Nachfragen, weil doch alles klar war. Baumann wurde der Nummer-eins-Status zugesprochen, dieser durch das zum WM-Mantra erhobene Rollenkonzept manifestiert. Und nun alles doch hinfällig?

Was zählt das Wort des Bundestrainers?

Das lässt viele befürchten, dass das Wort des Bundestrainers beliebig sein könnte. Wird dadurch seine Autorität geschwächt? «Wie glaubwürdig, wie verlässlich, sind denn jetzt Aussagen, wenn sie hier in Zukunft kommen.» Es wäre besser gewesen, so etwas «viel, viel früher abzuräumen», sagte Kahn im «Doppelpass» von Sport 1. Er selbst war vom damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann rund zwei Monate vor der Heim-WM zum Ersatzmann von Lehmann degradiert worden.

Fußballer haben ein Näschen für wankende Hierarchien. Wenn Baumanns Rolle gekippt werden kann, warum sollen sich andere mit Ersatzaufgaben zufriedengeben? Siehe Undav. Lehmann sprach in der «Bild»-Zeitung von einem «Vertrauensbruch».

Unklar ist, und das erschwert die Debatte, dass nur Insider wissen, was intern wirklich besprochen wurde. Niemand kenne alle «Details», sagte Nagelsmann. Wusste Baumann also vielleicht schon im März, dass die Neuer-Rückkehr eine realistische Option ist? Nagelsmann beteuert, dass er mit seiner Kommunikation im Reinen sei.

TV-Termin kam zu früh

Wurde Nagelsmann trotz reichlich Beratern an seiner Seite zum Kommunikationsfehler vielleicht mehr oder weniger getrieben? Eigentlich hätte der Kader zum lange zugesagten «Sportstudio»-Auftritt am vergangenen Samstag im ZDF schon verkündet sein sollen. Da hätte man locker über Personalien reden können. Nach der Verschiebung dieses Termins vom 12. auf den 21. Mai hielt man aber am TV-Gespräch fest.

Wie man es dreht und wendet: Statt der erhofften Initialzündung für eine dringend notwendige WM-Euphorie hat Nagelsmann vor der Bekanntgabe seines Turnier-Ensembles am Donnerstag (13.00 Uhr) jedenfalls selbst für die brandheiße Debatte gesorgt. «Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert. Das hat noch nicht stattgefunden», begründete Nagelsmann zu später Stunde am Samstag im TV seine Mauertaktik zu den aufgekommenen Neuer-Gerüchten.

Den Kontakt zu Baumann, das berichteten «Bild» und «Sky», den soll es nun gegeben haben. Der Hoffenheimer Torwart, der elfmal unter Nagelsmann im DFB-Tor stand, soll aus dem Kurzurlaub auf Mallorca schon signalisiert haben, dass er eine Reservistenrolle in den USA hinter Neuer annehmen würde. Jetzt liegt es an Nagelsmann, die Lage der Dinge zu erläutern - spätestens am Donnerstag.