Rudi Heimann wird den Posten zum 1. Oktober übernehmen. Er ist derzeit noch Vize des hessischen Landeskriminalamtes.

Mainz/Wiesbaden (dpa) – Der bisherige Vize des hessischen Landeskriminalamtes, Rudi Heimann, wird neuer Chef des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes. Zum 1. Oktober soll er Leiter der Abteilung im Innenministerium werden, wie ein Sprecher des Ministeriums in Mainz auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die Zeitung «Rheinpfalz» darüber berichtet.

Heimann ist seit Januar 2024 Vizepräsident des hessischen Landeskriminalamtes, zuvor war er unter anderem in mehreren Polizeipräsidien in Hessen tätig. An der Spitze des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes folgt er auf Elmar May, der im Frühjahr in den Ruhestand gegangen war.