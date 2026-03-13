Nach jahrelanger Durststrecke gibt es neue Musik von den Toten Hosen. Die Band stimmt mit ihrer Single «Die Show muss weitergehen» auf das kommende Album ein.

Düsseldorf (dpa) - Nach jahrelanger Schaffenspause gibt es neue Musik von den Toten Hosen. Die Band veröffentlicht als Vorgeschmack auf das 16. und wohl letzte Studio-Album «Trink aus, wir müssen gehen!» an diesem Freitag ihre neue Single «Die Show muss weitergehen».

«Der Song soll ein kleiner Appetitmacher sein für alles, was in nächster Zeit von uns kommt. Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht», sagte Sänger Campino. Das neue Stück sei ein Tempo- und Mutmacher: «In diesen Zeiten, in denen viele das Gefühl haben, dass es mit der Welt bergab geht, möchten wir der bedrückten Stimmung etwas entgegensetzen», so Campino.

«Das Lied ist aber auch als Hommage an all diejenigen gedacht, die nach dem Motto leben: siebenmal hinfallen, achtmal wieder aufstehen.»

«Die Show muss weitergehen» ist die erste Auskopplung aus dem am 29. Mai erscheinenden Hosen-Album «Trink aus, wir müssen gehen!» Die Premiere des Videos von «Die Show muss weitergehen» ist für 17.00 Uhr bei YouTube angekündigt.