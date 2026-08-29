Nach dem starken Liga-Start des FC Bayern gibt sich auch der BVB keine Blöße. Gegen den Hamburger SV sind zwei Neuzugänge gleich sehr gut drauf. Eine Auswechslung macht jedoch Sorgen.

Dortmund (dpa) – Angeführt von seinen neuen griechischen Turbo-Fußballern Giannis Konstantelias und Konstantinos Karetsas ist Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV stark in die Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac besiegte die Hanseaten verdient mit 2:0 (2:0).

Vor 81.365 Zuschauern im Dortmunder Stadion erzielten Serhou Guirassy (9. Minute) und Konstantelias (45.+1) die Tore für den BVB. Karetsas und Konstantelias, der später allerdings verletzt ausgewechselt werden musste, waren bei ihren Bundesliga-Debüts gleich prächtig aufgelegt und machten den Fans richtig Spaß.

Der HSV blieb dagegen in der Offensive lange Zeit harmlos und wirkte hinten gegen die flinken Dortmunder zeitweise überfordert. Die Gäste beendeten das Spiel in Überzahl, weil Dortmunds Samuele Inácio kurz nach seiner Einwechslung die Rote Karte sah (77.).

Guirassy trifft nach sehenswerter Kombination

Kovac setzte auf gleich drei junge Neuzugänge in der Startelf. Verteidiger Joane Gadou (19) war Teil der Dreierkette, vorne wirbelten Karetsas (18) und Konstantelias (23) – und das zahlte sich schnell aus.

Karetsas kombinierte mit Guirassy, als würden die beiden schon jahrelang zusammenspielen. Nach feiner Vorarbeit traf der Mittelstürmer des BVB flach ins Eck zum frühen 1:0.

Danach blieben die Dortmunder dran. Der BVB hatte viel Ballbesitz und spielte technisch phasenweise ansehnlichen Fußball. Zwar blieben wirklich große Torchancen vorerst aus. Doch der BVB beschäftigte den HSV derart, dass der fast mit der gesamten Mannschaft in der Defensive gefordert war. Auch nach einer halben Stunde hatte Dortmund-Keeper Gregor Kobel in seinem 200. Bundesliga-Spiel noch kein einziges Mal ernsthaft eingreifen müssen.

Sirtaki-Musik in der Pause

Sein Gegenüber blieb dagegen gefordert. Daniel Heuer Fernandes war bei halbhohen Distanzschüssen zur Stelle und hielt einen Karetsas-Versuch per Fußparade. Kurz vor der Pause war der 33-Jährige dann aber machtlos. Maximilian Beier spielte Konstantelias stark frei und der abgefälschte Schuss des Neuzugangs von PAOK Thessaloniki rollte genau in die Ecke. In der Halbzeit feierten die Fans zu lauter Sirtaki-Musik aus den Stadionboxen.

Nach dem Seitenwechsel ging es schwungvoll weiter. Erst parierte Kobel einen Distanzschuss von Albert Grönbaek, dann verpassten Karetsas und Konstantelias das dritte Dortmunder Tor. Nach einem Zweikampf mit Hamburgs Bakery Jatta war der Auftritt von Konstantelias dann aber abrupt beendet. Der 23-Jährige musste verletzt ausgewechselt werden. Konstantelias ging zwar selbst vom Platz, fasste sich aber ans Knie.

Hamburg macht in Überzahl Druck

Der HSV wurde nun zumindest etwas besser. Der BVB gab den Gästen mehr Platz und Hamburg wurde gefährlicher. Erst traf Patson Daka den Ball jedoch nicht richtig, dann hatte er Pech bei einem Pfostenschuss.

Nachdem Inácio nach einem rüden Foul an Grönbaek vom Feld musste, erhöhten die Norddeutschen den Druck weiter. Mangelnde Präzision und Kobel im Dortmunder Tor verhinderten jedoch, dass der HSV noch etwas Zählbares mitnehmen konnte.