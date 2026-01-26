Die gute Nachricht: Rund um Fastnacht oder Fasching ruhen die Arbeiten. Bis dahin und danach dürfte es jedoch viel Geduld brauchen.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Arbeiten an der Bahn-Infrastruktur rund um Mainz sorgen für weitere massive Einschränkungen, vor allem im S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet. Närrinnen und Narren können aufatmen, rund um die tollen Tage im Februar sollen die Arbeiten ruhen. Was alles zu beachten ist:

S-Bahnen

Von diesem Dienstag (27. Januar) an bis zum 6. Februar umfährt die Linie S8 Mainz und rollt vom Wiesbadener Hauptbahnhof über das zu Wiesbaden gehörende Mainz-Kastel. Es entfallen also die Halte Mainz-Nord, Mainz-Hauptbahnhof, Mainz-Römisches Theater und Mainz-Gustavsburg.

Zwischen dem 31. Januar und dem 6. Februar wird der Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens angefahren, statt des dortigen Regionalbahnhofs. Es entfallen die Halte Kelsterbach und Gateway Gardens. Die Linie S9 entfällt vom 27. Januar bis 6. Februar zwischen Wiesbaden und Kelsterbach beziehungsweise dem Frankfurter Flughafen.

Zwischen den Hauptbahnhöfen Mainz und Wiesbaden wird einmal mehr ein stündlicher S-Bahn-Pendelverkehr eingerichtet, ein Bus-Ersatzverkehr ist zwischen Mainz-Bischofsheim und Mainz Hauptbahnhof unterwegs sowie zwischen Raunheim beziehungsweise Kelsterbach via Flughafen bis zur Station Gateway Gardens.

Fahrgäste etwa von Wiesbaden nach Frankfurt oder umgekehrt können angesichts der Einschränkungen auf der südmainischen Strecke auch auf die Bahn nördlich des Flusses, also die S1, ausweichen.

Rund um die närrische Hochzeit vom 6. bis zum 20. Februar – am 16. Februar rollt etwa in Mainz der große Rosenmontagszug – fahren die Züge der S8 zunächst wieder. Zu beachten ist lediglich, dass sie nicht Kelsterbach, die Station Gateway Gardens sowie den Regionalbahnhof des Frankfurter Airports ansteuern, sondern stattdessen den Flughafen-Fernbahnhof.

Vom 21. Februar bis zum 5. März entfallen sowohl die S8 als auch die S9 zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof. Neben dem stündlichen S-Bahn-Pendelverkehr zwischen Mainz und Wiesbaden sind auf der Strecke erneut Busse im Einsatz.

Regionalzüge

Vom 31. Januar bis zum 6. Februar, vom 21. Februar bis zum 6. März sowie an den Wochenenden 7. und 8. beziehungsweise 14. und 15. Februar verkehren Züge der Linie RE2 und RE3 zwischen Frankfurt und Mainz nicht über den Flughafen und Rüsselsheim, sondern über Frankfurt-Höchst. Dazwischen ist Rüsselsheim wieder angebunden, aber durchgängig ohne Halt am Flughafen.

Vom 21. Februar bis zum 5. März entfällt die RE58 auf der Strecke zwischen dem Frankfurter Flughafen und Rüsselsheim-Opelwerk. Am Wochenende 28.2./1.3. verkehren keine Züge der Linien RE58 und RE59 zwischen Frankfurt-Süd und Rüsselsheim-Opelwerk, auch hier bleibt nur der Umstieg auf Busse.

Auf der linken Rheinstrecke zwischen Mainz und Ingelheim gibt es vom 31. Januar bis zum 5. März Einschränkungen: Zwischen 21 und 5 Uhr sowie an Wochenenden ist die Strecke nur eingleisig befahrbar. Das hat zur Folge, dass die Linien RE2 und RB26 zwischen Gau-Algesheim beziehungsweise Ingelheim und dem Mainzer Hauptbahnhof nicht fahren können. Die RE15 entfällt zwischen Bad Kreuznach und Mainz Hauptbahnhof.

Noch bis zum 8. Februar sowie am Wochenende 14./15. Februar wird die RE75 ebenfalls um Mainz herum geleitet und macht einen Stopp in Mainz-Kastel. Vom 21. bis 27. Februar geht auf dieser Linie dann zwischen Groß-Gerau und Wiesbaden nichts, ein Ersatzverkehr wird laut Bahn eingerichtet.

Zwischen Worms und Mainz entfallen vom 21. Februar bis zum 5. März die Züge der Linien RE4 und RE14. Genutzt werden können aber die parallel verlaufenden S-Bahn-Linien 5 und 6.

Fernverkehr

Fernzüge werden in der Regel umgeleitet oder fallen zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden aus, schreibt die Bahn. Dadurch komme es zu längeren Fahrzeiten oder dem Wegfall von Halten.