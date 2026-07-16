Wer jetzt unter Windows sein Zoom nicht aktualisiert, riskiert ungebetene Besucher im Konto. Warum das Update so wichtig ist und wie Sie mit wenigen Klicks wieder auf der sicheren Seite sind.

Berlin (dpa/tmn) – Das eigene Zoom-Konto von Angreifern gekapert, einfach aus dem Netzwerk heraus, ohne dass man irgendetwas merkt oder getan hat? Klingt nicht gut, ist aktuell aber eine reale Gefahr in Zoom für Windows.

In den verschiedenen Client-Programmen klaffen drei Sicherheitslücken, von denen eine hohe Gefahr ausgeht. Für Zoom Workplace wird das Gefahrenpotenzial sogar als kritisch ausgewiesen.

Lücken geschlossen – sichere Software muss installiert werden

Zoom hat die Schwachstellen zwar schon geschlossen, die sichere Software muss aber auch auf den Rechnern der Nutzenden landen.

Deshalb sollten Zoom-User so schnell wie möglich das offizielle Download-Center für die Videokonferenz-Software besuchen und dort die aktualisierte, sichere Version ihres Programms herunterladen und installieren.