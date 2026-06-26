Ein weiteres Jahr Sicherheit
Windows 10: Microsoft schickt nun Updates bis Herbst 2027
Das Windows-10-Logo auf einem PC
Microsoft hat noch ein Jahr nachgelegt: Teilnehmende des ESU-Programms sollen nun bis zum 12. Oktober 2027 wichtige Sicherheitsupdates für ihre Rechner erhalten.
Robert Günther. DPA

Seit Oktober 2025 ist Windows 10 faktisch in Rente. Ein Jahr sicherer Weiterbetrieb war aber noch möglich, wenn man an einem Update-Programm teilnahm - das Microsoft nun überraschend verlängert.

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Berlin (dpa/tmn) – Eigentlich hätten sich viele Besitzerinnen und Besitzer von Computern, die nicht mit Windows 11 kompatibel sind, im Herbst um neue PCs oder Notebooks kümmern müssen. Der Grund: Das Microsoft-Programm für erweiterte Sicherheitsupdates sollte am 13. Oktober 2026 auslaufen. Danach wäre kein sicherer Betrieb der Geräte mehr möglich gewesen.

Nun hat Microsoft aber überraschend angekündigt, Teilnehmenden des Programms namens Extended Security Update (ESU) noch ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates liefern zu wollen – und zwar bis zum 12. Oktober 2027. «Diese Verlängerung gibt Kunden mehr Zeit für die Umstellung auf einen neuen Windows-11-PC, während sie weiterhin wichtige Sicherheitsupdates erhalten», erklärt Microsoft.

ESU-Programm verlangt Zahlung oder Anmeldung

Wer beim ESU-Programm dabei ist, hatte vergangenes Jahr entweder einmalig 30 US-Dollar (rund 26,30 Euro) bezahlt. Diese Nutzenden konnten mit einem lokalen Windows-Konto arbeiten. Oder man zahlte nichts, ging aber die Verpflichtung ein, sich in Windows 10 mit einem Microsoft-Konto (MSA) anzumelden und angemeldet zu bleiben. Eine ESU-Registrierung ermöglicht die Freischaltung auf insgesamt zehn Rechnern.

Der reguläre Support für Windows 10 endete am 14. Oktober 2025. Seitdem gibt es keine Funktionsupdates mehr für das Betriebssystem – und wichtige Sicherheitsupdates eben nur noch unter den oben genannten Bedingungen.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-287681/1

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