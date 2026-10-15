QR-Codes lassen sich tatsächlich auch ohne Kamera direkt auf dem Smartphone einlesen. Welche Funktionen iOS und Android dafür bieten und wie es Schritt für Schritt klappt.

Berlin (dpa/tmn) – Der Ferienhaus-Vermieter schickt einen QR-Code fürs Smart Lock der Haustür, in der Mail vom Hotel hängt ein QR-Code für den Zugang zum WLAN oder man soll – aus welchen Gründen auch immer – einen mitgesendeten QR-Code scannen.

Das Problem ist dann immer dasselbe, wenn man alle diese Nachrichten aufs Smartphone erhalten hat: Wie soll die Handykamera auf der Rückseite einen Code auf dem Display auf der Vorderseite scannen? Unmöglich natürlich. Aber glücklicherweise funktioniert es mit Betriebssystem-Features von iOS und Android trotzdem.

Live-Text-Funktion hilft auf iPhones weiter

Auf iPhones muss der QR-Code als Bild in der Fotos-App abgespeichert werden – entweder direkt oder eben als Screenshot. Wer das Bild öffnet, kann dann einen Finger auf den QR-Code legen und gedrückt halten, bis der Bereich hervorgehoben und angeboten wird, den im QR-Code hinterlegten Link im Browser zu öffnen oder eine andere Aktion auszuführen.

Klappt das nicht auf Anhieb, unten rechts auf das Live-Text-Symbol tippen (das ist das Icon, das aussieht wie ein Kamerasucher mit drei Linien darin) und dann noch einmal auf den QR-Code im Bild drücken.

Google Lens erledigt die Aufgabe unter Android

Auf Android-Smartphones muss Google Lens installiert sein, damit das Scannen auf dem Gerät funktioniert. Einfach innerhalb der App das QR-Code-Bild oder den Screenshot mit dem QR-Code öffnen, dann werden die Inhalte oder Aktionen, die im QR-Code hinterlegt sind, angezeigt beziehungsweise vorgeschlagen.

Beherrscht das Smartphone die Circle-to-Search-Funktion, und ist diese aktiviert, kann man auch einfach so lang auf die Home-Schaltfläche ganz unten im Display drücken, bis die Google-Suchleiste erscheint. Dann den QR-Code mit dem Finger einkreisen und die hinterlegten Informationen oder der hinterlegte Link werden angezeigt.