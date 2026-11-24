«US-Präsident bringt Gründer von größtem Chip-Konzern zurück auf Chefposten» - das ist keine Schlagzeile, die man erwartet. Doch für Donald Trump hing zu viel an Jensen Huang, um nicht einzugreifen.

Washington/Santa Clara (dpa) - Nach Maßstäben jedes gewöhnlichen US-Unternehmens hat der alte und neue Nvidia-Chef Jensen Huang genug angerichtet, um seinen Job beim Chip-Riesen zu verlieren. Wie aus den wechselnden Stellungnahmen von Nvidia klar wurde, belog er die Firma über seine außerehelichen Affären - oder ließ Sprecher die Öffentlichkeit hinters Licht führen.

US-Präsident Donald Trump als der wichtigste Huang-Verbündete musste Berichte herunterspielen, dass eine der Geliebten direkte Kontakte zum chinesischen Geheimdienst gehabt habe. «Nun, wer ist nicht in Kontakt», sagte Trump in einem Interview des Senders CNBC. Fragen, wer bei Nvidia wann was über Chip-Lieferungen nach China in Umgehung von US-Verboten gewusst haben könnte, stehen immer noch im Raum. Und eine der Affären hatte Huang laut Medienberichten mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia. Für Chefs etwa von Intel oder McDonald's war schon nach Beziehungen im Unternehmen einst Endstation.

Andere Maßstäbe für Huang?

Und doch ist Huang rund zehn Tage nach seinem Rücktritt wieder zurück an der Spitze des weltgrößten Chip-Konzerns, lässt sich von Mitarbeitern feiern und verspricht, er werde «beim zweiten Mal ein besserer Chef sein». Donald Trump schreibt sich auf die Fahnen, er habe den Nvidia-Verwaltungsrat «überzeugt», Huang wieder zurückzuholen - obwohl das Gremium noch vor wenigen Tagen bekräftigt hatte, er werde nicht wiederkommen. Gelten für Jensen Huang und Nvidia also andere Maßstäbe?

Nvidia steht wie kein anderes Unternehmen im Mittelpunkt des KI-Booms. Chips und Software des Konzerns wurden in den vergangenen Jahren zur Schlüsseltechnologie zum Training Künstlicher Intelligenz. Geschäft, Gewinne und Aktienkurs von Nvidia wuchsen dadurch explosiv.

Einen Teil der plötzlichen Milliardengewinne nutzte Nvidia, um zur «KI-Zentralbank» zu werden, wie einige Branchenanalysten es nennen. Das Geld wird in klamme KI-Start-ups investiert, die damit wiederum zumindest zum Teil Nvidia-Chips kaufen. Ohne steten Geldfluss von Nvidia hätten viele Firmen der Branche keinen Zugang zum Kapital mehr, warnte der Chef der Finanzfirma Apollo, Marc Rowan.

Faktor Aktienmarkt

Und dann war da noch der Aktienmarkt. Ende Oktober kratzte die Nvidia-Aktie noch an der Marke von 220 Dollar. Dann kamen erste Berichte über eine enge Beziehung Huangs zu einer Managerin eines Nvidia-Kunden, die nach Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden eine chinesische Agentin sein könnte. Die Aktie ging auf Talfahrt - der sich nach Huangs Rücktritt noch beschleunigte. Am vergangenen Freitag kam der Kurs bei 125,53 Dollar an.

Die Zweifel an Nvidia ließen auch die stets präsente Sorge wieder aufflammen, ob die Investitionen von hunderten Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur jemals zurückverdient werden können. Das schlug auf den gesamten Aktienmarkt durch. Die Werte im Auswahlindex S&P 500 verloren fünf Billionen Dollar an Wert. Die Aktie der KI-Firma Anthropic sprang beim Börsendebüt am vorigen Donnerstag erst um 34 Prozent hoch - und war am Freitag zeitweise nur noch wenige Cent vom Ausgabepreis entfernt. Das Schreckgespenst einer platzenden KI-Blase war wieder da.

«Gesamte Anlegerschaft»

Das war ein Problem bei weitem nicht nur für die Tech-Branche. «Buchstäblich die gesamte Anlegerschaft ist auf irgendeine Weise in KI investiert, ob wir es wollen oder nicht - ob wir es bewusst getan haben oder nicht», gab Investor Josh Brown von Ritholz Wealth Management bei CNBC zu bedenken. «Wir sprechen hier von Billionen Dollar, die in Rentenvorsorgekonten der Menschen stecken.»

Auch die gesamte US-Wirtschaft könnte es treffen. Notenbankchef Kevin Warsh sprach jüngst über den großen Einfluss Künstlicher Intelligenz und der Investitionen dafür auf die US-Konjunktur. Ein Szenario dabei war ein längeres Wirtschaftswachstum durch KI-Innovationen. Ein anderes: Falls die KI-Versprechen verpuffen, könnten laut Warsh eine gebremste Konjunktur und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit die Folgen sein.

Für Investor Brown kam es entsprechend wenig überraschend, dass Trump nicht länger nur von der Seitenlinie seine Sympathie für Huang bekunden wollte. Alle US-Regierungen würden sich in dieser Situation Gedanken machen, argumentierte er. «Und das ist die Regierung, die im Sommer einen Fußballspieler nach einer Roten Karte wieder einsetzen ließ, also niemand sollte wirklich schockiert sein», sagte Brown in Anspielung auf die von Trump angestoßene Aufhebung der Sperre des US-Fußballers Folarin Balogun bei der Weltmeisterschaft.

Kritische Experten

Experten für gute Unternehmensführung äußerten sich betroffen über das Signal, das von Huangs Rückkehr ausgeht. «Moral und Ethik haben gerade jedes große Unternehmen durch die Hintertür verlassen», beklagte sich Umesh Ramakrishnan, Mitgründer und Strategiechef der Headhunter-Firma Kingsley Gate im Magazin «Fortune».

Jeffrey Sonnenfeld von der Yale School of Management warnte, dass bei Nvidia mit der Toleranz für Huangs Affären die «Schürzenjagd-Saison eröffnet» sei. «Für sie ist es nun rechtlich unmöglich, ihren Verhaltenskodex durchzusetzen, da sie selbst dagegen verstießen, nachdem der Chef, der zuvor den Verwaltungsrat belog, schließlich gestanden hatte», sagte Sonnenfeld bei CNBC.