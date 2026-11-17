Santa Clara (dpa) – Affären, große Geopolitik und die Zukunft der KI-Technologie, die laut ihren Verfechtern die Welt verändern wird – das Drama um den Fall des langjährigen Nvidia-Chefs Jensen Huang spielt sich auf vielen Ebenen ab.

Warum hat Jensen Huang nun den Chefsessel bei Nvidia geräumt?

Formell war es ein Rücktritt – und weder Nvidia noch Huang äußerten sich zu den Gründen für seinen Abgang nach mehr als 30 Jahren an der Spitze. Doch der zeitliche Ablauf spricht für sich. Nach ersten Berichten über enge Kontakte des Nvidia-Chefs zu Alice Huang, einer Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed, die US-Sicherheitskreise für eine mögliche chinesische Spionin hielten, winkte Nvidia noch ab. Normale Kundenbeziehung, hieß es.

Erst als die «Financial Times» von einer außerehelichen Affäre sprach, leitete Nvidia eine Untersuchung ein, die klären soll, ob Firmengeheimnisse oder die Nationale Sicherheit betroffen waren. Laut dem Finanzdienst Bloomberg konfrontierte Nvidias Chefjurist Tim Teter seinen Boss bei ihm zu Hause mit der «FT»-Darstellung – «und Huang gestand». Es folgten Berichte über eine zweite Affäre, diesmal mit einer Huang direkt unterstellten Top-Managerin von Nvidia.

Danach ging es schnell: Der Verwaltungsrat beriet, und am Donnerstag wurde Huangs Rücktritt verkündet. US-Unternehmen haben traditionell wenig Toleranz bei Beziehungen von Chefs mit Beschäftigten. Affären kosteten etwa schon Konzernlenker von Intel und McDonald's den Job.

War die Megaspeed-Managerin nun eine Spionin oder nicht?

US-Präsident Donald Trump sagt, er wisse das nicht genau – aber man werde es klären. Medienberichten zufolge sind einzelne US-Sicherheitsbehörden auch unterschiedlicher Meinung darüber, wie gesichert es sei, dass der chinesische Geheimdienst die Frau angeworben habe. Auf den Radar der US-Behörden sei sie durch abgefangene Kommunikation mit Peking gekommen, hieß es. Wie dem auch sei, die Affären Huangs könnten am Ende das kleinere seiner Probleme sein.

Wieso das?

Zu der Zeit, als Huang und die Megaspeed-Managerin gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden, ermittelten die Behörden in den USA und Singapur gegen ihre Firma. Sie gingen dem Verdacht nach, dass über Megaspeed Nvidia-Technik nach China weitergeleitet wurde. Im Sommer 2025 zogen Behörden in Singapur zeitweise den Pass der Managerin ein und Megaspeed bekam Besuch von US-Kontrolleuren. Megaspeed betont nun, Alice Huang habe die Firma im August 2025 verlassen, man sei ein rechtschaffenes Unternehmen und gehe den Vorwürfen nach. Nvidia lieferte seit Sommer 2025 keine Chips mehr an Megaspeed. Zuvor hatte das US-Handelsministerium Unterlagen zu Chip-Verkäufen an Megaspeed eingefordert.

In der Regierung lenkt nun vor allem Finanzminister Scott Bessent den Fokus auf die Frage, wer bei Nvidia wann was wusste. «Mir ist egal, ob sie eine Spionin war oder nicht», sagte er in einem TV-Interview. «Jensens Schwächen sind seine Schwächen.» Die eigentliche Frage für ihn sei: «Haben sie diese scheinbar verbotenen Verkäufe vorangetrieben, um Umsätze und Gewinn hochzutreiben?» Und ob man in Nvidias Chefetage Bescheid gewusst habe – denn schließlich seien Firmenhüllen zur Chip-Weiterleitung nach China offensichtlich gewesen. Antworten binnen zehn Tagen fände er angemessen, sagte Bessent am Sonntag.

Wie realistisch ist dann eine Rückkehr Huangs als Chef?

Am Wochenende hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk – ein großer Nvidia-Kunde mit seiner Weltraum- und KI-Firma SpaceX – Rufe unterstützt, Huang wieder an die Nvidia-Spitze zu setzen. Die Argumentation dabei ist, Huang habe Nvidia zum Motor der KI-Revolution gemacht und sei unersetzlich. Die «Financial Times» berichtete, Huangs Verbündete versuchten, Druck auf Nvidias Verwaltungsrat auszuüben. Er selbst sei nicht abgeneigt. Trump, bei dem Huang zuletzt oft ein offenes Ohr fand, sagte, er «hätte nichts dagegen», wenn dieser wieder in den Chefsessel zurückkäme. Doch dann hieß es in Medienberichten, der Verwaltungsrat ziehe das nicht in Erwägung. Damit dürfte das Thema für Nvidia zumindest vorerst vom Tisch sein.

Was könnte Huangs Abgang für die KI-Branche bedeuten?

Unbestritten war er ein visionärer Manager, der zudem als Showman für den KI-Boom kräftig Wirbel machte. Auch wenn Nvidia technologisch mit Zehntausenden Fachleuten auf Kurs bleibe, könnten diese Fähigkeiten fehlen, geben Branchenexperten zu bedenken. Dann ist da aber auch die Sache mit einem milliardenschweren Geldkreislauf in der KI-Industrie, der in der Huang-Ära angestoßen wurde.

Nachdem Chips von Nvidia zur wichtigsten Technik zum Training Künstlicher Intelligenz wurden, wuchs das Geschäft des Konzerns explosiv. Für das Geschäftsjahr 2022 wies Nvidia noch einen Umsatz von 27 Milliarden Dollar aus. In diesem Jahr dürfte er die Marke von 400 Milliarden Dollar erreichen. Die Milliardengewinne, die dadurch anfielen, investierte Nvidia zum Teil in KI-Unternehmen – die damit wiederum mehr Geld für Chips des Konzerns ausgeben konnten. Nvidia wurde deshalb manchmal als Zentralbank der KI-Branche bezeichnet. Schon Huang wollte laut Medienberichten die Geldflüsse zurückfahren. Wenn sie unter neuer Führung ganz versiegen sollten, könnten das viele KI-Firmen zu spüren bekommen.