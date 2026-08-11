Alexa versteht plötzlich kein Wort mehr? Mit wenigen Klicks kann die Stimm-ID neu eingerichtet werden – und plötzlich hört sie wieder auf Sie.

Berlin (dpa/tmn) – Verstehen Sie sich nicht mehr mit der Alexa Ihres Echo-Smart Speakers? Wenn selbst Antworten auf einfachste Fragen nicht mehr passen oder Alexa nur sagt «Das weiß ich leider nicht», kann es helfen, die Stimmerkennung neu einzurichten. Darauf weist die Zeitschrift «Computerbild» (Ausgabe 17/2026) hin.

Dazu öffnen Betroffene einfach die Alexa-App auf ihrem Smartphone, mit deren Hilfe das Echo-Gerät auch eingerichtet wurde. Tippen Sie dann unten auf die drei Striche, dann «Einstellungen», «Mein Profil» und anschließend «Stimm-ID».

Jetzt müssen Sie nur noch den Anweisungen in der App folgen und die vorgegebenen Sätze deutlich nachsprechen. Ab sofort sollte Ihre Alexa Sie wieder besser verstehen.