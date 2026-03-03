Was das iPhone 17e besser macht – und wo Apple spart

Mehr Speicher, Magsafe und ein schnellerer Chip: Das neue iPhone 17e für 699 Euro klotzt, wo der Vorgänger noch kleckerte. Was sonst noch neu ist am kleinsten iPhone.

Cupertino (dpa/tmn) – Der neue Einstieg in die iPhone-Welt kostet 699 Euro. Und im Vergleich zum Vorgänger bringt Apples iPhone 17e einige spannende technische Verbesserungen mit. Unter anderem räumt das neue Gerät mit einer großen Schwäche des iPhone 16e auf. Ein Überblick:

Mehr Speicher und ein praktischer Magnet

Neue Standardspeichergröße sind nun 256 Gigabyte (GB) statt bislang 128 GB. Gegen 250 Euro Aufpreis gibt es 512 GB.

Neuer Prozessor: Es ist der A19-Chip verbaut, der auch im iPhone 17 steckt. Allerdings gibt es nur 4 statt 5 GPU-Kerne.

Es gibt jetzt Magsafe. Der Magnetring an der Rückseite des Geräts erlaubt das Anbringen von Zubehör und drahtlosen Ladegeräten. Beim iPhone 16e fehlte diese praktische Ausstattung. Damit kommt auch die schnellere Qi2-Ladetechnik: Statt mit 7,5 Watt kann das 17e mit 15 Watt drahtlos laden.

Neuer Modemchip: Der nun verbaute C1X-Chip soll laut Apple rund ein Drittel weniger Strom benötigen als etwa die Funktechnik im iPhone 16 Pro.

Haltbareres Glas: Das Displayglas erhält die Beschichtung Ceramic Shield 2, die auch in den iPhones 17 und 17 Pro verwendet wird. Das soll die Anfälligkeit für Kratzer senken.

Eine neue Farbe: Neben Schwarz und Weiß gibt es das iPhone 17e auch in Blassrosa.

Nahezu unverändert bleibt die Kamera, sie soll aber bessere Porträts aufnehmen können. Auch am Display ändert sich augenscheinlich nichts. Es verfügt weiterhin nicht über variable Bildwiederholraten (ProMotion) und hat keine Always-on-Funktion – dass also bestimmte Informationen wie die Uhrzeit oder Benachrichtigungen immer auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Mehr Speicher nur gegen ordentlich Aufpreis

Der Einstiegspreis für das iPhone 17e mit 6,1 Zoll großem Display und 256 GB Speicher beträgt 699 Euro, für 512 GB Festspeicher werden 949 Euro fällig.

Zum Vergleich: Für das iPhone 17 mit zwei Kameras, einem 6,3 Zoll großen Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und der Dynamic Island (kleiner interaktiver Bereich am oberen Bildschirmrand) sowie 256 GB Speicher verlangt Apple aktuell 949 Euro.