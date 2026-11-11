Jensen Huang hielt nur 3,6 Prozent an Nvidia und besaß kein Vetorecht. Welche Macht Anleger und der Verwaltungsrat entfalteten, als nach dem Spionageverdacht eine zweite Affäre ans Licht kam.

Santa Clara (dpa) - Lange hielt der Verwaltungsrat von Nvidia schützend die Hand über seinen Gründer, und auch US-Präsident Donald Trump nannte Jensen Huang noch vor wenigen Tagen einen «feinen Menschen». Doch am Ende ging es ganz schnell: Unter dem Eindruck von FBI-Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen chinesischen Spionin sowie einer zweiten bekanntgewordenen Affäre mit einer ihm direkt unterstellten Managerin trat der 63-Jährige am Donnerstag mit sofortiger Wirkung von all seinen Posten zurück.

Damit endet nach 33 Jahren eine beispiellose Ein-Mann-Show an der Spitze des KI-Marktführers - und es beginnt die wohl heikelste Bewährungsprobe für den Konzern. Denn der Sturz Huangs legt offen, über welche juristischen und finanziellen Hebel Aufsichtsräte, Wall-Street-Investoren und US-Politiker tatsächlich verfügen, wenn ein Vorstandschef vom Erfolgsgaranten zum Sicherheits- und Compliance-Risiko wird.

Die Übergangsarchitektur, die der Chip-Gigant verkündete, liest sich wie eine direkte Antwort auf die jahrelange Machtkonzentration an der Konzernspitze: Finanzchefin Colette Kress übernimmt kommissarisch den Chefposten, während der Verwaltungsrat nach einer dauerhaften Lösung sucht. Zugleich ernannte das Gremium den Tech-Manager Harvey C. Jones zum ersten eigenständigen Verwaltungsratsvorsitzenden in der Unternehmensgeschichte - ein Amt, das bislang Huang selbst in Personalunion ausgeübt hatte.

Das Kontrollgremium: Die doppelte Compliance-Falle

Der abrupte Abgang legt offen, wie das US-Gesellschaftsrecht selbst übermächtige Gründerfiguren in die Zange nehmen kann. Formal lag die Entscheidung über Wohl und Wehe des Vorstandschefs allein beim Board of Directors. Nach den Statuten von Nvidia konnte das überwiegend aus unabhängigen Direktoren bestehende Aufsichtsgremium den CEO jederzeit mit einfacher Mehrheit abberufen.

Nach dem Bekanntwerden der mutmaßlichen Spionage-Verbindung hatte das Gremium Huang zunächst noch den Rücken gestärkt. Doch die kurz darauf enthüllte zweite Beziehung zu einer direkt an ihn berichtenden Vizepräsidentin veränderte die Lage fundamental. Im Silicon Valley gelten Liebesbeziehungen zwischen dem Vorstandschef und direkt unterstellten Führungskräften als schwerer Verstoß gegen interne Verhaltenskodizes, da sie massive Interessenkonflikte bei Beförderungen, Gehältern und Kontrollmechanismen aufwerfen.

Hinzu kam der Verdacht, Huang habe das Board auch über das Ausmaß seiner Kontakte getäuscht. Hätten die Direktoren einen Chef gehalten, der sowohl potenzielle nationale Sicherheitsrisiken verharmlost als auch interne Compliance-Regeln im eigenen Haus missachtet hat, hätten sie sich wegen Verletzung ihrer Treuepflicht persönlich gegenüber den Anteilseignern haftbar gemacht. In der US-Unternehmenspraxis mündet eine solche Konstellation selten in eine offene Kündigung, sondern in die unmissverständliche Aufforderung zum sofortigen Rücktritt. So kam es dann auch. Huang wurde formal nicht gefeuert, sondern nahm selbst seinen Hut.

Die Aktionäre: Warum Huang nicht Mark Zuckerberg war

Der Nvidia-Krimi hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn Huang seine Machtposition in dem Konzern ähnlich abgesichert hätte wie andere Silicon-Valley-Gründer. Während Tech-Ikonen wie Mark Zuckerberg (Meta) oder die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin ihre Konzerne über Mehrstimmrechtsaktien unangreifbar beherrschen, galt bei Nvidia ein striktes Prinzip: Eine Aktie, eine Stimme.

Huang hält lediglich rund 3,6 Prozent der Unternehmensanteile. Er ist zwar der größte private Einzelaktionär, besitzt damit aber keinerlei Vetomacht. Die tatsächliche Macht in der Hauptversammlung liegt bei institutionellen Giganten: Fondsgesellschaften wie Vanguard, BlackRock und State Street kontrollieren zusammen mehr als ein Fünftel der Stimmrechte. Nachdem der Börsenwert von Nvidia infolge der Skandale um Hunderte Milliarden Dollar eingebrochen war und erste Aktionärs-Sammelklagen eingereicht wurden, wuchs der Druck der Wall Street unaufhaltsam.

Möglicher Ärger mit der Justiz

Hinzu kamen die unberechenbaren juristischen Risiken. Sollte die US-Börsenaufsicht SEC zu dem Schluss kommen, dass Nvidia den Markt durch irreführende Dementis getäuscht hat, drohen empfindliche Verfahren. Noch schwerer wogen die laufenden Ermittlungen von FBI und Justizministerium (DOJ) zu der Frage, ob durch die Verbindung vertrauliche Chip-Architekturen oder Informationen zur Umgehung von US-Exportkontrollen abgeflossen sein könnten.

Warum niemand unverzichtbar ist

Mit dem Übergang an Finanzchefin Colette Kress und Verwaltungsratschef Harvey Jones beginnt für Nvidia nun eine neue Zeitrechnung. Das Argument, der Konzern sei ohne seinen Gründer nicht überlebensfähig, verfing an den Märkten nur so lange, wie der wirtschaftliche Nutzen die politischen und juristischen Risiken überwog.

Die Tech-Geschichte belegt, dass selbst die schillerndsten Gründerfiguren ersetzbar sind. Als der krebskranke Apple-Mitbegründer Steve Jobs 2011 die Führung des iPhone-Konzerns an Tim Cook übergab, fürchtete die Wall Street das abrupte Ende der Innovationskraft. Doch der kühle Logistiker Cook transformierte das Kult-Unternehmen in eine globale Konsumgüter-Maschine und vervielfachte dessen Börsenwert auf ein Rekordniveau.