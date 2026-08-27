Ein magischer Handschuh, düstere Nebel und schrille Schockmomente: Welche Games die Besucher der Kölner Spielemesse wirklich zum Staunen und Zittern bringen - und für Warteschlangen sorgen.

Köln (dpa/tmn) – Von düsterem Survival-Horror über paranormale Action, fordernde Samurai-Kämpfe und Sternenkriegern bis hin zum familienfreundlichen Revival eines Kult-Plattformers: Das Spektrum an spannenden neuen Spielen auf der diesjährigen Gamescom (noch bis 30. August) ist wieder groß.

Die Spielemesse bietet Gamerinnen und Gamer die perfekte Gelegenheit, neue und sehnlich erwartete Titel schon vor ihrer Veröffentlichung auszuprobieren. Dazu muss man sich ins dichte Gedränge rund um die prächtigen Messestände werfen und viel Zeit in Warteschlangen verbringen, die sich überall durch die Hallen winden.

Hier sind neun Spiele und Stände, die man vor Ort auf dem Kölner Messegelände nicht verpassen oder zumindest auf dem Zettel haben sollte, wenn sie in den kommenden Monaten veröffentlicht werden:

«Final Fantasy VII: Revelation»

Für das wohl größte Interesse auf der Gamescom 2026 sorgt «Final Fantasy VII: Revelation», der letzte Teil der Rollenspiel-Reihe. Naoki Hamaguchi, Game-Direktor beim Entwickler Square Enix, kündigte für das Game die Rückkehr der Arma an: riesige Wächter, die auf ihrem Weg alles zerstören, ganz gleich ob Freund oder Feind. Protagonist Cloud Strife und seine Gefährten müssen in der Wüste, unter Wasser und in der Luft gegen die Arma kämpfen. Die härtesten Duelle warten jedoch erst gegen Spielende.

Fans der Reihe können sich zudem auf eine neue Beschwörung namens Typhon freuen, auf Erkundungen per Fallschirm, Enterhaken sowie die vogelartige Fantasie-Spezies Chocobo. Ebenfalls neu in «Revelation»: das «W.E.A.R.»-System, das mit besonderen Outfits eigene Fertigkeiten und an klassische «Final Fantasy»-Jobs angelehnte Rollen freischaltet. Am Gamescom-Stand ist «Revelation» allerdings noch nicht anspielbar. Es soll im Frühjahr 2027 für Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.

«Silent Hill: Townfall»

Zeitlich ist «Silent Hill: Townfall» im Jahr 1996 angesiedelt. Die abgelegene schottische Ortschaft St. Amelia bildet die perfekte neblige Kulisse, für die die Survival-Horror-Reihe bekannt ist. Erstmals in der Serie wird ausschließlich die Ego-Perspektive verwendet, wodurch das Spiel des Studios Screen Burn intimer und beklemmender als die Vorgänger wirkt. Das herausragende Sounddesign tut ein übriges.

Gerufen vom rätselhaften Richard und geleitet von der Stimme der Krankenschwester Zoe, die über einen tragbaren Fernseher namens CRTV erklingt, schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Simon Ordell. Der hat mit einem knappen Waffenarsenal, storybasierten Rätseln und Alptraum-Monstern zu kämpfen. Real-Schocker vor Ort am Gamescom-Stand: Dort empfängt Publisher Konami Besucherinnen und Besucher in einem Theater mit einer furchterregenden «Silent Hill»-Inszenierung (Halle 7.1, Stand A021-B020). «Silent Hill: Townfall» soll am 23. September für Playstation 5 und PC veröffentlicht werden.

«Control: Resonant»

Knapp vier Wochen vor seiner geplanten Veröffentlichung am 24. September ist das Action-Rollenspiel «Control: Resonant» auf der Gamescom erstmals öffentlich spielbar. Am Stand von Level Infinite (Halle 6, Stand C071-A070) können Spieler ein verzerrtes Manhattan am Rande der paranormalen Vernichtung erkunden und die Kräfte von Protagonist Dylan Faden entfesseln.

Dieser kämpft angesichts einer realitätsverzerrenden, kosmischen Bedrohung um seine Existenz. Rasante Actionsequenzen wechseln sich mit Nahkämpfen ab, dabei helfen die übernatürlichen Fähigkeiten von Faden. Entwickler Remedy Entertainment scheint alles gegeben zu haben, das Warten in der Schlange oder bis Ende September, wenn das Spiel für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC zu kaufen sein soll, lohnt sich allemal.

«Onimusha: Way of the Sword»

Nach zwei Jahrzehnten Pause belebt Capcom (Halle 9, Stand A070-C079) die «Onimusha»-Reihe wieder mit einem neuen Spiel: Als Samurai Miyamoto Musashi wehren die Spielenden mit Hilfe eines magischen Handschuhs Dämonen ab, die die Welt der Menschen erobern wollen.

Das Spiel bietet fordernde und zugleich unterhaltsame Bosskämpfe für alle, die sich nach Samurai-Ehren sehnen. Auf der Gamescom können Besucher an einem Stand, der das düstere Kyoto früherer Zeiten nachbildet, ihre Fähigkeiten mit dem Schwert erproben. Geplanter Erscheinungstermin von «Onimusha: Way of the Sword» für Playstation 5, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 ist der 4. September.

Alien: Isolation 2

Zwölf Jahre nach dem Erscheinen des hochgelobten Survival-Horror-Spiels aus dem «Alien»-Universum steht nun der Nachfolger «Alien: Isolation 2» in den Startlöchern. Den ahnungslosen Fans hatte das Entwicklungsstudio Creative Assembly die frohe Botschaft zunächst nur leise in den sozialen Medien mitgeteilt.

Auf der Gamescom geht es an dem im Off-World-Stil gehaltenen Sega-Stand (Halle 7, Stand A041-B040), an dem der Titel erstmals spielbar ist, allerdings alles andere als leise zu. Besucher können dort den Prolog des Games erleben – und vielleicht nicht anders, als vor Angst zu schreien.

«Fable»

Mit «Fable» ist das Lieblingsspiel zum Jagen und Treten von – ja, richtig gelesen – Hühnern zurück. Der jüngste Teil der Action-Rollenspiel-Reihe hat auf der Gamescom sogar einen eigenen Stand erhalten (Playground Games/Xbox Studios, Halle 7, Stand A061-C060).

Dort erfahren Spielerinnen und Spieler, was sie bei der Erkundung des fiktiven Königreichs Albion, das als offene Welt gestaltet ist, erwartet: eine Fülle an Skurrilem, Kuriosem und viel schwarzer Humor. Erscheinen soll das Game erst am 23. Februar – und zwar auf Playstation 5, Xbox Series X/S, PC.

«Rayman Legends Retold»

Ubisoft legt «Rayman Legends» von 2013 neu auf – als «Rayman Legends Retold» mit 3D-Grafik, einer neuen Geschichte und vertonten Zwischensequenzen: Rayman, sein Sidekick Globox und ihre gutmütigen Freunde wollen den Frieden in der Lichtung der Träume wiederherstellen, die von einer geheimnisvollen Bedrohung heimgesucht wird. Neben dem klassischen Platforming erwarten die Spielenden eine komplett neue, sechste Welt, Bosskämpfe und versteckte weise Kreaturen, die sogenannten Teensies.

Das Game lässt sich allein oder im lokalen Koop mit bis zu vier Personen spielen. Auf der Gamescom bietet Ubisoft Couch-Koop-Sessions an. Dabei stehen das erste Level, einer der neuen Drachenritte und ein beliebtes Musik-Level zur Verfügung. Der Stand (Halle 6.1) ist dank der überdimensionalen, aufblasbaren Rayman-Figur nicht zu übersehen. «Rayman Legends Retold» erscheint am 1. Oktober für Playstation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2.

Star wars Zero Company

In «Star Wars Zero Company» verbindet Entwickler Bit Reactor rundenbasierte Strategie mit erzählerischer Wucht. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in den Charakter Hawks, der während der Klonkriege eine zusammengewürfelte Söldnertruppe anführt. Ihr Auftrag: Die Galaxis retten. Die wird nämlich von einem gefährlichen Kult namens Infinite Coil bedroht.

Hawks Außenseiter machen den Reiz des Games aus. Die Mitglieder der Truppe lassen sich frei zusammenstellen, sie entwickeln soziale Bindungen untereinander, sehen aber ständig dem Tod ins Auge. Hinzu kommt das Star-Wars-Gefühl mit altbekannten Spezies, exotischen Schauplätzen und tollpatschigen Kampfdroiden. All das können Interessierte auf der Gamescom selbst erleben, am Stand von Electronic Arts (Halle 7, Stand A061-C060). «Star Wars Zero Company» ist zum Gamescom-Start für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht worden.