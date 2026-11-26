Weit mehr als 100.000 Menschen fordern von Vodafone Geld aus Preiserhöhungen zurück. Wer jetzt noch bei der Sammelklage mitmachen darf - und was ein aktuelles Urteil aus Düsseldorf bedeutet.

Berlin/Düsseldorf (dpa/tmn) – Sie sind oder waren Vodafone-Kunde? Und das Unternehmen hat bei Ihnen während eines laufenden Festnetz-Internetvertrags die Preise erhöht? Dann können Sie sich einer Sammelklage anschließen, die der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) angestoßen hat.

Dabei spielt es den Verbraucherschützern zufolge keine Rolle, ob der Vertrag aktuell noch besteht oder nicht. Das Ziel: Die Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge samt Zinsen.

Vertragsbedingungen nach eigenem Ermessen einseitig ändern?

Hintergrund ist eine von Vodafone verwendete Vertragsklausel, die der Verband für unzulässig hält: Sie soll es dem Unternehmen erlauben, Vertragsbedingungen nach eigenem Ermessen einseitig zu ändern, ohne dass die Gründe dafür näher festgelegt waren.

Vodafone hatte ab Frühjahr 2023 bei zahlreichen laufenden Festnetz-Internetverträgen die Preise erhöht. Viele Kundinnen und Kunden zahlen seitdem fünf Euro mehr im Monat.

Wichtige Signale aus Düsseldorf und Luxemburg

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat nun in einem Urteil gegen Vodafone GmbH besagte Vertragsklausel über die Änderung von Vertragsbedingungen für unwirksam erklärt (Az.: I-20 U 35/24), wie der vzbv mitteilt.

Vorausgegangen war eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im September, der damals die maßgeblichen europäischen Regeln zur Änderung von Telekommunikationsverträgen ausgelegt hatte (Az.: C-669/24). Danach ergibt sich aus diesen Regeln kein eigenständiges Recht der Anbieter, Vertragsbedingungen beliebig zu ändern. Sie setzen vielmehr ein Änderungsrecht nach anderen anwendbaren Vorschriften voraus und regeln für diesen Fall vor allem ein Sonderkündigungsrecht.

Die beiden Urteile bedeuten allerdings nicht, dass Betroffene jetzt automatisch Geld zurückerhalten. Für die Rückerstattung soll eine vzbv-Sammelklage gegen Vodafone vor dem Oberlandesgericht Hamm sorgen (Az.: I-12 VKl 1/23), der sich Geschädigte kostenlos anschließen können. Im Erfolgsfall erhalten sie dann zu viel gezahltes Geld zurück.

Klagecheck und Eintrag ins Klageregister sind kostenlos

Ob eine Teilnahme an der Sammelklage möglich ist, können Betroffene mit dem kostenlosen Klagecheck der Verbraucherzentralen prüfen («sammelklagen.de/verfahren/vodafone»). Das dauert nur wenige Minuten und man erhält auch Textbausteine, die man benutzen kann, um sich ins Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen. Erst mit dieser ebenfalls kostenlosen Eintragung ist man Teil der Sammelklage.

Sollte das Oberlandesgericht Hamm die Preiserhöhungen für unzulässig erklären, könnte man zu viel gezahlte Beträge einschließlich möglicher Zinsen zurückerhalten. Bis September 2026 hatten sich nach Angaben des vzbv bereits mehr als 116.000 Menschen der Sammelklage gegen Vodafone angeschlossen.